外媒：微軟發表會將推Surface Laptop 3、Surface Pro 7　但Surface Book新款將缺席

微軟10月發表會新一波的邀請函曝光。微軟於9月13日寄出的邀請函中秀出主題「跟著我們看未來(Join us to see what's next)」,地點就位於紐約市的地標施泰-利哈伊大樓(Starrett-Lehigh)世博中心。