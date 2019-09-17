外媒：微軟發表會將推Surface Laptop 3、Surface Pro 7　但Surface Book新款將缺席

▲微軟發表會將於台灣時間10月2日晚上10點登場。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

微軟即將在10月2日舉辦發表會，確定會發表新Surface系列產品，市場預料，將推出觸控螢幕筆記型電腦Surface Laptop 3，以及Surface Pro 7，而且可能有雙螢幕、快充等新技術亮相。

這款雙螢幕預計先應用在觸控螢幕筆記型電腦Surface Laptop 或2 in 1裝置Surface Pro，對應售價可能在 800至900 美元（新台幣約2萬4800元～2萬7900元），微軟如果發表摺疊螢幕，將加劇和聯想的平板電腦之爭，因為兩者本來在產品定位和售價都較相近。

消息指出，發表會將展示首款15英吋Surface Laptop 3，可能會搭載AMD Ryzen 5 3550H或Ryzen 7 3750H處理器，螢幕長寬仍維持3：2比例，並可使用Surface Pen手寫筆。

這款新的Surface Laptop 3在升級成15英吋後，可能會從教育市場轉向商務人士的高端路線市場，這也意味著SurfaceLaptop將和Surface Book系列打對台。

外界預料，新款的Surface Pro 7也將是為此次發布會的主角，一共有5個版本供用戶選擇。具體規格如下：

1.Core i3（i3-10110Y）+4GB RAM+128GB SSD

2.Core i5+8GB RAM+128GB SSD

3.Core i5+8GB RAM+256GB SSD

4.Core i7+16GB RAM+256GB SSD

5.Core i7+16GB RAM+512GB SSD

機身顏色方面，i3版將會有銀色、灰色等多個顏色，而頂級版可能只有黑色。此次Surface Pro 7將會採用全新第十代英特爾酷睿處理器，在性能方面肯定提升不少。

然而，Surface Book 3似乎尚未準備就緒，因此此次發表會應不會推出Surface Book系列的新品。