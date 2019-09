蒙面屁孩行搶慘遇兇猛屋主　砰砰砰恐怖槍戰3人全被擊斃

▲3少年入室行搶慘被屋主擊斃。(圖/示意圖,非新聞當事人/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國喬治亞州羅克代爾郡(Rockdale County)近來發生一起槍擊命案,3名蒙面青少年凌晨闖入一處民宅,正要行搶時就被屋主持槍反擊,激烈槍戰後慘死在屋主槍下,3名死者的年紀都非常輕,只有15與16歲而已。

警方表示,這起事件16日凌晨4時發生在白橡樹苑(White Oak Court)一處民宅,死者為2名16歲少年與1名15歲少年,3人皆來自科尼爾斯(Conyers),其中2人是兄弟,蒙面企圖行搶時,與屋主在草坪上展開危險槍戰。

鄰居表示,他睡到一半突然聽到一連串砰砰砰,約5聲槍聲,原本還以為自己在作夢,然而再次聽到時他醒來了,「我聽到有人大聲呼救,出去查看時又聽到了一次,結果看到一名男子倒在地上,以及我的鄰居在場。」

警方抵達現場時,發現一名死者倒在車道上,其他2名少年則是倒在街上,看起來應該是要逃走時被射傷,另外2名青少年雖然被緊急送至醫院,最後仍搶救無效身亡。有鄰居透露,在槍戰發生前,目睹其中一名蒙面少年先向屋主亮槍並發射。

被搶劫的屋主沒有受傷,目前也沒有受到指控,警方認為本案會是一起與「不退讓法」(stand your ground)有關的案件。據了解,這項法律可確保當事人擁有保護自己免受威脅的權利,必要情況時甚至可以使用致命武力反擊。

A homeowner in Georgia shot and killed three young masked men at his home early Monday morning, according to Rockdale County Sheriff Eric Levett. https://t.co/Vu3evGCcu8