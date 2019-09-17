蒙面屁孩行搶慘遇兇猛屋主　砰砰砰恐怖槍戰3人全被擊斃

▲3少年入室行搶慘被屋主擊斃。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州羅克代爾郡(Rockdale County)近來發生一起槍擊命案，3名蒙面青少年凌晨闖入一處民宅，正要行搶時就被屋主持槍反擊，激烈槍戰後慘死在屋主槍下，3名死者的年紀都非常輕，只有15與16歲而已。

警方表示，這起事件16日凌晨4時發生在白橡樹苑(White Oak Court)一處民宅，死者為2名16歲少年與1名15歲少年，3人皆來自科尼爾斯(Conyers)，其中2人是兄弟，蒙面企圖行搶時，與屋主在草坪上展開危險槍戰。

鄰居表示，他睡到一半突然聽到一連串砰砰砰，約5聲槍聲，原本還以為自己在作夢，然而再次聽到時他醒來了，「我聽到有人大聲呼救，出去查看時又聽到了一次，結果看到一名男子倒在地上，以及我的鄰居在場。」

警方抵達現場時，發現一名死者倒在車道上，其他2名少年則是倒在街上，看起來應該是要逃走時被射傷，另外2名青少年雖然被緊急送至醫院，最後仍搶救無效身亡。有鄰居透露，在槍戰發生前，目睹其中一名蒙面少年先向屋主亮槍並發射。

被搶劫的屋主沒有受傷，目前也沒有受到指控，警方認為本案會是一起與「不退讓法」(stand your ground)有關的案件。據了解，這項法律可確保當事人擁有保護自己免受威脅的權利，必要情況時甚至可以使用致命武力反擊。

A homeowner in Georgia shot and killed three young masked men at his home early Monday morning, according to Rockdale County Sheriff Eric Levett. https://t.co/Vu3evGCcu8 — World News Tonight (@ABCWorldNews) September 16, 2019

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