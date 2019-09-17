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男開槍後「槍口塞爆嬰兒嘴」逼嘗煙硝味　網怒：小心他長大換你被塞

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實習記者許祐誠／綜合報導

沙烏地阿拉伯近日瘋傳一則影片，震撼的畫面讓網友大聲撻伐。一名男子在向空中鳴槍後，竟然把槍口塞進一名哭泣的嬰兒口中，要讓他嘗嘗「煙硝味」。由於男子的行徑太過誇張，不但引來網友痛罵，警方也循線依危害兒童安全和違反槍枝法，將男子逮捕到案。

根據《每日郵報》報導，沙國社會普遍會在節日慶典上，利用向中空鳴槍的慶祝槍聲（Celebratory gunfire）表達喜悅。影片中這名穿著白衣的男子對空鳴槍後，朋友卻慫恿他讓嬰兒也嘗嘗煙硝味，男子便把槍口塞進正在大哭的嬰兒嘴裡。

影片被上傳網路後立刻被瘋傳，許多網友譴責男子的危險行為，「頭殼有病」、「可笑的瘋狂」、「我的天啊，覺得害怕」、「嬰兒可能長大後有陰影」、「如果不小心開槍要怎麼辦」、「小心嬰兒長大後可能換你被塞槍」。

▲▼ 沙國少年拿槍塞嬰兒弟嘴。（圖／翻攝自推特）

而警方在輿論的壓力下，也循線找到開槍的哥哥，並將其逮捕，檢察官則順應民心，將他以危害兒童安全及違反槍枝法等罪起訴。沙國首都利雅德（Riyadh）警方發言人蘇拉曼（Chaker Sulaiman）表示，少年疑似是嬰兒的20歲哥哥，目前已經被逮捕，犯案用的槍枝也被沒收，正在按照法律程序處理中。

慶祝槍聲流行盛行在巴爾幹半島、中東、中亞和阿富汗，諸如婚禮、元旦、獨立日等節慶假日揭能看見，像是俄羅斯達吉斯坦共和國（Dagestan）之前有一個婚禮上，新娘媽媽竟然一邊不斷地對空鳴槍，一邊低頭玩手機，為婚禮製造鞭炮聲響。但美國疾病控制與預防中心的研究指出，有8成的慶祝槍聲都會波及到群眾，導致頭、腳和肩膀受傷。

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