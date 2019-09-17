全球唯2！俄存放「天花病毒」實驗室爆炸　裡面還有伊波拉、愛滋病毒…

An explosion Monday caused a fire at the State Research Center of Virology and Biotechnology (AKA the Vector Institute), a biological research facility in Siberia known for being one of the two centers in the world housing samples of live smallpox virus: https://t.co/MGFKe3CZTK pic.twitter.com/aDKdsYpM1u — BulletinOfTheAtomic (@BulletinAtomic) September 17, 2019

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一間國家級實驗室16日驚傳爆炸，實驗室內存放包含天花、伊波拉等病毒，目前火勢已經撲滅，僅有一名工人三度灼傷。俄羅斯當局堅稱，沒有任何病毒在爆炸中外洩，研判是建築工程瓦斯外洩導致氣爆，詳細原因仍在調查。

綜合外媒報導，位於西伯利亞柯爾茲沃市（Koltsovo）的俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心（Vector）16日驚傳爆炸，因為該中心是俄羅斯主要的病毒研究中心，存放著天花、愛滋病、伊波拉等病毒，官方不敢大意，立刻怕出13輛消防車、38名消防人員前往灌救，火勢很快就得到控制，僅有一名工人受到三度灼傷。

There was an explosion and fire today at Russia’s Vector Institute, one of the world’s two last known places that stores smallpox. https://t.co/3WSGll53Gb — Matt Ford (@fordm) September 16, 2019

該研究中心是全球唯二儲存天花病毒的實驗室，以研發伊波拉、肝炎與流行病疫苗聞名，甚至在冷戰時期被認為是蘇聯生化武器計畫的一部分，這也意味著該中心內存放著大量危險病毒，如天花、炭疽病（anthrax）等。然而柯爾茲沃市長對外表示，沒有任何有毒病毒外洩，初步調查原因是建築工程的瓦斯外洩引發爆炸。

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