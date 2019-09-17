　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鐵鍋內藏「5年燒焦嬰屍」！　毒販父母痛下殺手…早在牢裡蹲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

深夜,床,嬰兒,小孩,恐怖（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲新加坡一對夫妻涉嫌殺害親生女兒。（示意圖／取自免費圖庫Stocksnap）

記者吳美依／綜合外電報導

新加坡10日傳出一起驚悚命案，警方接獲民眾報案，抵達振瑞路（Chin Swee Road）52街區的公寓8樓中調查，竟在鐵鍋中發現一具燒焦的女嬰屍體，經初步調查後，今（17日）依謀殺罪起訴2歲孩子的親生父母。據悉，這一對夫妻都涉嫌運毒入獄，可能早在2014年就犯案。

铁锅烧尸案已破，锅内尸骸原来是一名两岁半的女童，她的亲生父母今天（9月17日）将在谋杀罪名下被控。

Lianhe Zaobao 联合早报發佈於 2019年9月16日 星期一

《海峽時報》（The Strait Times）報導，警方晚間8點30分左右在鐵鍋裡找到一具屍體，身上有被燒焦的痕跡。他們循線追查，判定公寓主人，也就是嬰孩的親生父母極有可能於2014年3月就已痛下毒手。

據了解，警方仍未釐清，嫌犯究竟是親手殺害孩子，或者不當處理嬰兒的屍體。夫妻倆今（17日）早上出現在新加坡國家法院，被法官下令關押回中央警署，全案將於9月24日再度開庭。

《聯合早報》報導指出，30歲的母親2018年6月涉嫌運送毒品，被判刑5年2個月，31歲的父親也因毒品相關犯罪，正在服刑當中。一名不具名鄰居透露，夫妻共有6個小孩，其中幾個就讀小學，家中時常有陌生的男女進進出出。

鄰居表示，夫妻後來將公寓租給一對兄弟，哥哥入獄服刑，友人上門探訪弟弟時，一直在房間裡聞到陣陣腐臭，循著味道尋找，竟在鐵鍋裡發現一具燒得變形的嬰兒屍體，才嚇得立刻報警。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
獨／郭台銘10月將見川普！　最強外掛繼續拚外交
沈富雄公布給郭董備忘錄！對「蔡沁瑜一句話」感到震驚
宏達電人事大地震！　王雪紅卸任執行長
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普「肯定」伊朗轟炸沙烏地煉油廠　強調：我不想開戰！

惡夫潑汽油…把老婆燒成「人形火球」狂奔慘叫　怒嗆：我有權毆打她

泰國課徵「含糖飲料稅」10月加倍徵收　官員：上班族最愛喝

60歲穆斯林慶典舞劍「割頸斷頭」！　逾100人前噴血亡…兒子全程目睹

CIA冷戰時期「間諜鴿子」偷拍任務解密！　海豚、烏鴉也是探員

德國研究：老鼠愛和人類玩「捉迷藏」　贏了開心吱吱叫

土耳其總統宣布購買美國「愛國者飛彈」　稱「與川普好交情」克服危機

英下議院議長砲轟強生像在「搶銀行」　放話全力阻止無協議脫歐

美媒：白宮、總統官邸發現「以色列電話監聽裝置」　川普：我不相信！

俄女遇緝毒…被搜出白粉嚇哭　「特種部隊」突扯面罩下跪大吼：嫁給我！

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

金鍾國飆高音翻唱《Speechless》　名不虛傳蜜嗓「差點忘記你是歌手」

蒙面屁孩行搶慘遇兇猛屋主　砰砰砰恐怖槍戰3人全被擊斃

蒙牛掰了君樂寶　300億收購澳洲網紅奶粉貝拉米　

搭訕櫻花妹遭拒就痛毆　南韓哥認罪「傷害+公然侮辱」！日韓網友氣炸狂批

印尼野火燒成黑森林　蟒蛇王「驚恐張大口」定格燒成焦屍

鐵鍋內藏「5年燒焦嬰屍」！　毒販父母痛下殺手…早在牢裡蹲

醉大媽雙腿開開和阿公騎電動機車遊街　「被撿屍」慘狀笑翻網友

颱風襲千葉「近7萬戶仍停電」　網曝防災撇步「別開冰箱」食物多存5天

全球唯2！俄存放「天花病毒」實驗室爆炸　裡面還有伊波拉、愛滋病毒…

義大利煉油廠爆炸起火！爆轟天巨響黑煙直竄　威力震撼周邊城鎮

南韓撲殺3950頭豬！下令全國家畜禁運防堵非州豬瘟擴散　展開疫源分析

中國公開賽／王子維直落二維汀何斯　16強挑戰諶龍

5度入圍葛萊美獎蕭青陽加持　萬金石馬拉松設計有新意

兇猛「 綠水龍」頻出沒溪流！體型大、愛吃肉...新北市狂抓不停

走私新招！K他命偽裝「鹽燈」闖關失敗　3毒販遭起訴

中索何時建交　陸外交部回應「瓜熟蒂落 水到渠成」

獨／郭台銘翻轉中華民國命運大事揭曉！　成立智庫進軍國會培養新人

嘉縣首辦「消防人員生存訓練」　力求救災零傷亡

去韓國吃美食小心！當地爆A肝疫情「案例破萬」　禍首指向生醃貝類

九族文化村921週末門票半價回饋　12歲以下、弱勢團體免費入園

「鬼精靈大福」可愛炸裂！星巴克秋季新品通通吃起來

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

德人請願與台灣建交！連署破8千..

時速88km　特斯拉駕駛、乘客..

索羅門民眾揮國旗淚別：謝謝台灣

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟..

親台國會議員倒戈　索羅門人怒：..

美參議員提《台北法案》：該通過..

快訊／南韓淪陷　爆首例非洲豬瘟

索羅門央行：與台斷交有3大風險

10歲女童嫁22歲表哥　網痛批..

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中..

送跳傘當結婚30年大禮　人妻目..

郭台銘不選了　日媒：支持度不足

店員說可以…英少年慶生吃漢堡過..

台索斷交　人民抗議：知道為錢！

更多熱門

相關新聞

蟒蛇王「驚恐張大口」燒成焦屍

印尼婆羅洲島南部的加里曼丹（Kalimantan）因近日發生的森林大火，造成嚴重霾害，還有許多原本就住在森林的動物都難逃一劫，日前就被發現一條巨蟒竟成了一具焦屍，不只如此，還有紅毛猩猩因此被燒傷，這些無辜動物的棲息地全慘遭破壞。

惡夫把老婆燒成火球：我有權打她

15歲貓彌留　貓奴淚眼彈唱最後一首歌

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！對方事後稱：開玩笑

生病金魚腐爛見骨　半年奇蹟復原

關鍵字：

東南亞要聞嬰兒謀殺吸毒新加坡

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支持與協助

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面