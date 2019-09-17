鐵鍋內藏「5年燒焦嬰屍」！　毒販父母痛下殺手…早在牢裡蹲

▲新加坡一對夫妻涉嫌殺害親生女兒。（示意圖／取自免費圖庫Stocksnap）

記者吳美依／綜合外電報導

新加坡10日傳出一起驚悚命案，警方接獲民眾報案，抵達振瑞路（Chin Swee Road）52街區的公寓8樓中調查，竟在鐵鍋中發現一具燒焦的女嬰屍體，經初步調查後，今（17日）依謀殺罪起訴2歲孩子的親生父母。據悉，這一對夫妻都涉嫌運毒入獄，可能早在2014年就犯案。

《海峽時報》（The Strait Times）報導，警方晚間8點30分左右在鐵鍋裡找到一具屍體，身上有被燒焦的痕跡。他們循線追查，判定公寓主人，也就是嬰孩的親生父母極有可能於2014年3月就已痛下毒手。

據了解，警方仍未釐清，嫌犯究竟是親手殺害孩子，或者不當處理嬰兒的屍體。夫妻倆今（17日）早上出現在新加坡國家法院，被法官下令關押回中央警署，全案將於9月24日再度開庭。

Couple to be charged with murder of 2-year-old daughter https://t.co/vVofGJOuWT — The Straits Times (@STcom) September 16, 2019

《聯合早報》報導指出，30歲的母親2018年6月涉嫌運送毒品，被判刑5年2個月，31歲的父親也因毒品相關犯罪，正在服刑當中。一名不具名鄰居透露，夫妻共有6個小孩，其中幾個就讀小學，家中時常有陌生的男女進進出出。

鄰居表示，夫妻後來將公寓租給一對兄弟，哥哥入獄服刑，友人上門探訪弟弟時，一直在房間裡聞到陣陣腐臭，循著味道尋找，竟在鐵鍋裡發現一具燒得變形的嬰兒屍體，才嚇得立刻報警。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。