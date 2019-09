鐵鍋內藏「5年燒焦嬰屍」！　毒販父母痛下殺手…早在牢裡蹲

▲新加坡一對夫妻涉嫌殺害親生女兒。(示意圖/取自免費圖庫Stocksnap)

記者吳美依/綜合外電報導

新加坡10日傳出一起驚悚命案,警方接獲民眾報案,抵達振瑞路(Chin Swee Road)52街區的公寓8樓中調查,竟在鐵鍋中發現一具燒焦的女嬰屍體,經初步調查後,今(17日)依謀殺罪起訴2歲孩子的親生父母。據悉,這一對夫妻都涉嫌運毒入獄,可能早在2014年就犯案。

《海峽時報》(The Strait Times)報導,警方晚間8點30分左右在鐵鍋裡找到一具屍體,身上有被燒焦的痕跡。他們循線追查,判定公寓主人,也就是嬰孩的親生父母極有可能於2014年3月就已痛下毒手。

據了解,警方仍未釐清,嫌犯究竟是親手殺害孩子,或者不當處理嬰兒的屍體。夫妻倆今(17日)早上出現在新加坡國家法院,被法官下令關押回中央警署,全案將於9月24日再度開庭。

Couple to be charged with murder of 2-year-old daughter https://t.co/vVofGJOuWT