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颱風襲千葉「近7萬戶仍停電」　網曝防災撇步「別開冰箱」食物多存5天

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▲▼冰箱，食材，新鮮。（圖／pixabay）

▲網友說停電時不開冰箱更能保存食物。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

受法西颱風影響，日本千葉縣至今仍有6萬6000多戶人家停電，復電工程還需要時間。對此，就有網友在推特發文提醒，其實停電時，不要開冰箱門反而還能讓食物保存更久一點。

綜合日媒報導，千葉市部分地區因為災情緣故，東京電力公司表示還需要時間才能完全復電。目前山武市7500戶、南房總市7100、八街市及富津市6100戶、市原市6000戶等，一共還有6萬6000戶人家尚未復電。

一名名叫「あっさむ」的網友就在推特提醒日媒，若是為了停電的採訪而去到一般人家時，記得不要打開對方的冰箱，「因為冰箱即使沒有電，也能成為保冷箱，開關門只會讓內部的冷氣逃走、外面的暖氣進來，反而讓食物腐化」。

あっさむ網友也說，去年大阪遭受燕子颱風侵襲，他整整5天幾乎沒開過冰箱，只開過一次，後來5天後再打開，雖然冰塊融化了，但所有食材都尚且能吃。

不過あっさむ也說，能保存食材多久，重要的還是看冰箱的廠牌、材質、大小等，就算不能完全不開冰箱，也要減少開冰箱門的次數。發文至今獲得5.9萬個讚及4.7萬個轉推，不少網友直呼「真的長知識了」、「至少可以不用擔心冰箱食物壞掉」。

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