颱風襲千葉「近7萬戶仍停電」　網曝防災撇步「別開冰箱」食物多存5天

▲網友說停電時不開冰箱更能保存食物。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

受法西颱風影響，日本千葉縣至今仍有6萬6000多戶人家停電，復電工程還需要時間。對此，就有網友在推特發文提醒，其實停電時，不要開冰箱門反而還能讓食物保存更久一點。

綜合日媒報導，千葉市部分地區因為災情緣故，東京電力公司表示還需要時間才能完全復電。目前山武市7500戶、南房總市7100、八街市及富津市6100戶、市原市6000戶等，一共還有6萬6000戶人家尚未復電。

一名名叫「あっさむ」的網友就在推特提醒日媒，若是為了停電的採訪而去到一般人家時，記得不要打開對方的冰箱，「因為冰箱即使沒有電，也能成為保冷箱，開關門只會讓內部的冷氣逃走、外面的暖氣進來，反而讓食物腐化」。

マスコミ各社へ

停電の取材で一般家庭を訪れた時、冷蔵庫を開けさせないで下さい。

冷蔵庫は通電していなくても保冷庫になるのでドアを開閉すると内部の冷気が逃げ、外の温気が入り食材が腐ります。

昨年の大阪台風の時5日間開けずにいると食材は無事でした。 — あっさむ (@lemon2059) September 10, 2019

あっさむ網友也說，去年大阪遭受燕子颱風侵襲，他整整5天幾乎沒開過冰箱，只開過一次，後來5天後再打開，雖然冰塊融化了，但所有食材都尚且能吃。

不過あっさむ也說，能保存食材多久，重要的還是看冰箱的廠牌、材質、大小等，就算不能完全不開冰箱，也要減少開冰箱門的次數。發文至今獲得5.9萬個讚及4.7萬個轉推，不少網友直呼「真的長知識了」、「至少可以不用擔心冰箱食物壞掉」。