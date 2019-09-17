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浙台合作周開幕　裴金佳提四大優勢邀台商融陸

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▲▼國台辦副主任裴金佳參加浙台會開幕式。（圖／記者陳政錄攝）

▲國台辦副主任裴金佳參加浙台會開幕式。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／杭州報導

為促進兩岸產業融合，杭州舉辦「2019浙江．台灣合作周」，今天上午進行開幕式。國台辦副主任裴金佳致詞時，提出陸方推動國家發展戰略、改革開放，具有內需市場、制度優勢等四大誘因，邀兩岸「台胞台企」偕手共圓中國夢，實現「兩岸一家親、親望親好。」

值得注意的是，對於台索斷交、金馬澎小三通陸客自由行將恢復、郭台銘和柯文哲宣布不選2020等眾多敏感議題，包括裴在內的兩岸嘉賓，於會上發言時均隻字未提，持續強調兩岸應加強經貿、文化交流的主旋律。

▲▼2019年浙台合作周。（圖／記者陳政錄攝）

►偷偷分享少女秘密！

浙江•台灣合作周自2013年以來，今年是第七屆舉辦，以「共享機遇•融合發展」為主題，於長三角一體化，兩岸智能製造、醫藥、文創等產業，以及青年和文藝交流舉辦論壇、對接會，並在寧波、溫州、嘉興市設專場活動。17日上午杭州主場開幕式有兩岸產、官、學界代表1000多人與會。

浙江省省長袁家軍表示，台商在浙設立企業9669家，2018年浙江對台貿易額118.8億美元，全省實際利用台資15.4億美元，兩地合作、往來密切。未來，浙江將持續深化「東引台資」，落實省內76條惠台措施實施意見，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，率先同台灣各界朋友分享浙江發展機遇。

裴金佳指出，當前大陸具備長三角一體化等重大發展戰略，持續推進改革開放腳步，以及具備廣闊發展空間的內需市場，「集中力量辦大事」的制度優勢等，將有助於台商在國際情勢中，應對風險、發展壯大。

▲▼浙台合作周合作項目簽約。（圖／記者陳政錄攝）

因此他認為，「兩岸一家親，親望親好」，台胞台企可以將大陸經濟的巨大體量，與自身所長緊密結合，在大陸實現更好的發展。裴金佳強調，兩岸關係發展的歷程證明，兩岸關係好台灣才會好，兩岸要偕手同心，共圓中國夢，共擔民族復興責任、共享榮耀。

兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍也提到，大陸正努力構建讓台灣企業、台灣青年西進創新發展、就業創業的優良環境。他說，中央堅決改革開放的決心不動搖，力度只會越來越大，適逢國際情勢迅速轉變，陸方將持續打造兩岸共同市場，邀請台企參與國家重大發展戰略，共同繁榮。

開幕式上，浙江還邀請與會嘉賓，共同見證去年合作週項目推進情況發布和2019新項目簽約，在今年合作周期間，浙江全省共簽約項目32個，總金額45.8億美元，比去年增長6.8%，其中，杭州主場簽約9個項目。

▲▼2019年浙台合作周。（圖／記者陳政錄攝）

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