台南新營真武殿傳愛行善　捐款公益平台扶助弱勢家庭

▲台南市新營區「真武殿」，捐助善款30萬元，黃偉哲市長出席捐贈儀式表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市新營區「真武殿」，愛心不落人後，繼年初捐贈行善團後，9月17日再次捐助善款，黃偉哲市長出席捐贈儀式表達感謝，肯定魏文貴區長暨團長推動新營區公益平台（行善團），與陳國安主委代表廟方及其信眾對社會的無私奉獻，扶助弱勢家庭，讓愛心資源能夠妥善運用，適時提供在社會邊緣需要援濟的民眾。





黃偉哲市長表示，今天他抱持著感恩的心情來到真武殿，衷心感謝真武殿的陳國安主委、各位委監及各位好朋友存善心做善事幫助行善團。因為眾人的努力與付出，社會存在更多的溫暖，台南市政府日後一定全力與行善團合作，實現更多對社會公益有幫助的事情



真武殿作為新營區的宗教信仰中心，長年熱心公益為弱勢家庭救助急難，因認同新營區公所公益平台（行善團）理念，繼年初捐助行善團20萬善款後，再次捐助信眾的善款新台幣30萬元，作為關懷在地低收入戶、中低收入戶、急難、單親、獨居老人等貧困、待援家庭辦理各項公益活動的經費，共同扶助地方弱勢住民，讓公、私部門協力合作再添新頁。廟方於17日捐助行善團外，也捐獻30萬元予新營醫院的社服基金專戶，照顧貧病患者免於為醫療費用愁苦，善心實踐上帝爺慈悲為懷，濟世扶眾的善行。

捐助儀式於殿前舉行，由陳國安主委代表廟方將30萬元支票交給行善團，並由魏區長代表公所致贈感謝狀予陳主委，感謝廟方的愛心捐獻，捐助儀式在廟方管理委員會成員、行善團團員及在場信眾等人的見證下圓滿完成。

魏文貴區長誠摯感謝真武殿對「在地人關懷在地人」的理念共襄盛舉，行善團會持續整合各界的資源，讓大家的善行夠妥善分配，運用於各項公項扶助，落實扶老攜幼的希望家園願景。