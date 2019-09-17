義大利煉油廠爆炸起火！爆轟天巨響黑煙直竄　威力震撼周邊城鎮

記者詹雅婷／綜合報導

義大利北部城市帕維亞（Pavia）一間煉油廠17日當地上午6時35分左右爆炸起火，發出轟天巨響，竄出的濃濃黑煙在數英里外就能看見，所幸無人傷亡。目前當局已針對事發原因展開調查。

義大利《米蘭晚郵報》（Corriere della Sera）報導，煉油廠位置就在帕維亞城鎮桑納扎羅德布爾貢迪（Sannazzaro），隸屬於義大利能源集團公司埃尼（Eni）。

據瞭解，事發當下，許多居民受到驚嚇，就連周邊城鎮也有感受到爆炸威力。當局表示，這起事件並沒有造成人員受傷。

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