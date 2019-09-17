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新竹市斥資2.4億重建成德高中新校舍　拚2021年啟用

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▲竹市斥資2.4億重建成德高中新校舍。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市斥資2.4億重建成德高中新校舍。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺 ／新竹報導

成德高中建校已超過50年，校內多棟校舍已老舊且耐震係數不足，新竹市政府將投入近2.4億建行重建，是新竹市完全中學中規模最大的新校園運動工程。17日舉行動土典禮，計畫拆除愛德樓等三棟耐震係數過低的校舍，打造全新多功能的新大樓與圖書館，並貫徹新校園的精神，設計許多半戶外的空間與自然共融、提供彈性活動使用，預計110學年度完工，要為學生營造安全並兼具美學的校園環境。

新竹市副市長沈慧虹表示，為提供學生安全及良好的學習環境，新竹市政府向中央爭取1億5892萬元補助經費並另自籌8000多萬元，將於成德高中校園內新建造一棟取代愛德樓、仁德樓及孝德樓等三棟建物功能的「新校舍」，採先拆後建的施工，保障原有校園自然綠草如茵、花木扶疏的校園景觀，進行校園整體規劃設計，從以「學生學習需求」並與「社區共好」理念出發，打造符合需求且兼具美學的校園空間。

新竹市政府教育處表示，成德高中不僅是第二所參與新校園運動的市立高中及完全中學，也是完全中學中規模最大的拆除重建工程。規劃設計更是由在國內建築界權威張樞建築師一手包辦，除了解決原有校舍動線連結的問題之外，新校舍配置了多處半戶外開放空間，提供彈性活動使用，圖書館的新建形成自然景觀與優質視野的閱讀場域、充滿與大自然互動的校園核心。

「新校園的設計多了半戶外的空間，將更能滿足成德的孩子課後多元學習和各項運動專才及社團的空間需求。」成德高中楊青山校長說，整體改建不僅著眼於先拆後建的學習安全保障，更展現了以學生學習為主體，並符合108課綱探究與實作的學習空間，處處是學習角落的理念，營造一所永續充滿綠活、人本和美學氛圍的優質完全中學新校園。

教育處長黃錦能指出，改善老舊及不安全的教育環境，是市府最重要的教育任務，市府教育處已全面盤點教育資源，將優先改善結構安全性低、資源相對匱乏與偏遠學校的教學及學習環境。

林智堅表示，新校園運動目前改建中的包含成德高中等12校18棟樓，完成及規劃新建的校舍包含東門國小多功能活動中心及竹蓮國小多功能活動中心等9校9棟，新設校部分含括關埔國小及華德福學校，總投入經費已逾37億元，市府有義務及責任讓竹市的孩子幸福快樂成長，未來仍將積極提供孩子最佳教育環境，這是市府不變的努力方向。

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