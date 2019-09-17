對台友邦繼續實行「外科手術」　陸學者：目標拿下個位數

▲吳釗燮、蔡英文。（組合圖／記者季相儒攝）

記者任以芳／北京報導

索羅門群島(16日）確定與台灣斷交，蔡英文外交團隊費了九牛二虎之力，維持友好的邦交關係，前功盡棄！研究兩岸專家學者也分析，台索斷交只是剛開始，估計大陸還會對台灣進行「外科手術」，繼續拿掉幾個邦交國，「目標個位數以下！」

▲上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯。（圖／翻攝中評社）

上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯17日接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時表示，大部分的台灣人民，對於蔡英文任內一連失去6個邦交國，肯定有所不滿。目前台灣正值選舉期間，如果再失掉任何一個友邦，對蔡英文肯定是巨大的打擊。依照目前態勢，北京似乎不打算收手，能挖一個是一個。」

▲美國智庫中華研究所所長郭岩華。（圖／記者陳政錄攝）

美國智庫中華研究所所長郭岩華17日接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時也指出，「蔡英文上任三年多，採取兩岸方針幾乎是敵對狀態。這次大陸趁台灣選舉期間，給民進黨最大反擊，就是大挖邦交國。」台索斷交，表面上，蔡英文選情勢頭看似團結高漲，激情過後，大部分台灣民眾依舊傾向回歸兩岸穩定，這也是民進黨一直無法解決的矛盾難題。

「假設蔡英文20202連任」，郭岩華也分析，只要民進黨兩岸政策持續採取敵視態度，北京可能真的會出重手！「對於台灣剩下的邦交國，採取外科手術，目標降到十位數，甚至只剩下個位數。」如果兩岸走到這樣地步，誰也不願樂見。