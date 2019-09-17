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新竹市幼兒園巡迴口腔健檢起跑　萬名孩童受惠

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▲新竹市長林智堅陪幼兒園小朋友刷牙。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅陪幼兒園小朋友刷牙。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺 ／新竹報導

為維護學齡前兒童口腔牙齒健康，新竹市衛生局2019年與牙醫師公會合作，9月起針對全市165所公、私立幼兒園展開校園巡迴口腔健檢與塗氟服務，預計11月完成，超過萬名幼兒園學童將受惠。新竹市長林智堅今（17）日前往陽光非營利幼兒園宣導「好齒寶寶　學齡前校園口腔健檢」活動，與牙醫師一同宣導貝氏刷牙法和健齒四部曲，也獨家分享回家後與兒女的「晚安儀式」，他會仔細地幫孩子刷牙，並教導他們正確的潔牙觀念。

林智堅17日化身「市長爸爸」陪小朋友看牙醫，他形容塗氟就像穿上「鋼鐵人的盔甲」，能形成牙齒保護膜，抵擋細菌入侵、減少蛀牙發生機會，並親自示範正確潔牙方式。現場邀請兩位小朋友參與「健齒小高手爭霸賽」，在市長爸爸和牙醫師林孝怡的陪同指導下，完成正確潔牙、口腔檢查及塗氟三個關卡，最後由市長爸爸頒發健齒小高手獎項。醫師也帶小朋友學習貝氏刷牙法及「健齒四部曲」，包括均衡飲食、定期塗氟、正確刷牙、定期看牙，讓孩子懂得保護牙齒健康。

身為三個孩子的父親，林智堅表示，家中老二小時候喜歡喝夜奶且沒有勤刷牙，而有「奶瓶性齲齒」症狀，所以他非常在意孩子的口腔保健，每天晚上一定會幫孩子們檢查牙齒是否確實刷乾淨，以免未來再發生蛀牙就為時已晚，也提醒在場小朋友，除了聽爸爸媽媽的話認真刷牙，也要記得每半年要檢查一次牙齒。

林智堅上任後致力推動「幼兒健康三部曲」，第一部曲持續口腔健檢及塗氟，讓牙齒保健觀念進入校園，至今邁入第14年。第二部推動設立幼兒園獨立廚房，讓專屬廚工為學童量身訂做營養午餐與點心，目前已經完成8所幼兒園新設廚房，預計2年內在新竹市32所公共幼兒園都設立廚房。第三部曲希望成立兒童醫院，讓新竹市的孩子享有更高品質的醫療服務，父母也更安心。

除了推動幼兒健康三部曲，市府為減輕爸媽負擔，也增加1380個公幼與非營利幼兒園名額，並設立東區親子館、香山親子館、和今年即將啟用的北區親子館，此外，新竹市率先成立「定點臨時托育中心」，創下非六都首例，盼能讓孩子放電、爸媽充電。

林智堅也特別感謝牙醫師公會的支持與協助，持續與市府合作推動健康政策、年年都進入校園宣導口腔保健，讓萬名幼兒擁有健康的牙齒，期待未來能持續推動兒童健康，照顧好新竹市的未來主人翁。

新竹市牙醫師公會常務理事陳恩翊呼籲，0至3歲幼童由家長用紗棉布或牙刷協助刷牙，3至6歲的小朋友自行刷牙後，由家長再完整地刷一次，這兩個年齡層的小孩刷牙時，可以水平來回刷；至於6-9歲的學童，可以開始學習貝氏刷牙法，自行刷牙後，再由家長加強清潔大臼齒與門齒；9歲以上的小孩可自行用貝氏刷牙法清潔牙齒，家長協助監督。

新竹市衛生局代理局長楊清媚表示，已有非常多的研究證實，氟化物有助於減少齲齒發生機率，更被列為20世紀預防醫學的10大重要成就。依據衛生福利部心理及口腔健康司調查顯示，幼童牙齒塗氟，可降低乳齒齲齒率達37%、恆齒齲齒43%，而新竹市於107年度0-6歲塗氟人數為21,662人，塗氟率為58.9%，高於全國塗氟率56.8%。

新竹市衛生局表示，市府補助6歲以下兒童，每半年免費於於醫療院所接受牙齒塗氟服務一次，並針對未滿12歲低收入戶、身心障礙、原住民族、偏遠及離島地區者，每三個月免費補助一次塗氟服務，此外，免費提供7歲以下兒童7次預防保健服務，提醒家長可善加利用。

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