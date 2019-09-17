鴻仲生技進駐新吉工業區動土　黃偉哲：商場如戰場市府協助創造雙贏

▲「鴻仲生物科技有限公司」進駐台南市新吉工業區，黃偉哲市長等人進行動土典禮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市新吉工業區又一新廠商進駐，市長黃偉哲9月17日上午出席主要以保健食品研發生產的「鴻仲生物科技有限公司」新廠動土典禮，該公司所購土地約6544平方公尺，將投資約2億元建造新廠，同時也增加就業機會，黃偉哲市長重申市府積極招商、全力協助廠商快速投資到位創造雙贏。



黃偉哲市長說，感謝市府團隊的努力，新吉工業區歷經蘇煥智縣長的發想，到賴清德市長的規劃，至今在最短的時間內完成此一工業區建置，目前已有廠商進駐陸續興建中，也有部分廠房已經完工開始營運，新吉工業區可說是台南從建設到進駐，最快速度投入生產的工業區之一。新吉工業區鄰近台17甲線，可連接國道8號新吉交流道及銜接國道1號，交通相當便捷。



黃偉哲市長表示，時間就是金錢，商機往往稍縱即逝，因此，協助廠商投資能快速到位，提供最有效率的行政流程，是市府努力前進的目標。黃偉哲以「功夫」影片做為商戰比喻，天下武功唯快不破，透過公部門的專案處理，讓廠商能夠發揮所長如期如質地完工，創造雙贏的結果，便是台南市招商引資的重要攻略。



台南市經發局表示，市府為吸引廠商來台南投資設廠，積極推動招商引資，針對各項投資案採單一窗口全方位整合式服務，協助廠商排除投資障礙、媒合土地、廠房，並召開跨局處投資協調會議，排除廠商用地、水、電、工廠登記、人力需求等投資問題。同時，針對2億元以上之投資案，定期召開投資會報，總計目前列管2億元以上重大投資案85案，投資額達2621億元，以利投資人掌握時效創造利基，共同帶動大台南的經濟發展。