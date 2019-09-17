台南市口蹄疫防疫執行成效績優　全國評比獲分組第一

▲農委會辦理口蹄疫防疫執行成效評比中，台南市榮獲第一組第一名，在市政會議中，由農業局獻獎給市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市為全國排名第4大養豬縣市，2018年執行口蹄疫防疫成績卓越，在農委會辦理口蹄疫防疫執行成效評比中，榮獲第一組第一名，9月17日在市政會議中，由農業局獻獎。

台南市長黃偉哲肯定防疫團隊努力，並提醒防疫無假期，面臨非洲豬瘟嚴峻的挑戰，市府仍應持續防範。黃偉哲市長表示，台南市的防疫工作榮獲中央肯定，在全國前六大養豬縣市中脫穎而出，實屬不易，但他也提醒，非洲豬瘟尚未研發疫苗，致死率百分之百，疫情更為凶猛。因此未來要持續配合中央，全力防堵，不僅是保衛滷肉飯，更重要是避免經濟遭受重大損失，以確保農民生計。



農業局表示，台南市目前養豬場619場，養豬頭數約有61萬，為全國排名第4大養豬縣市，口蹄疫成效評比能獲得第一組第一名佳績，是防疫團隊及全市畜牧產業農民共同努力成果。



有關非洲豬瘟防疫進度，農業局表示，去年12月10日已成立災害應變中心，積極推動各項防疫工作，無論在機場、漁港或是養豬場，均要求務必滴水不漏；市府秉持超前部署精神，將防疫視同作戰，努力將非洲豬瘟阻絕於境外。