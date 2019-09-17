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嫌台灣又老又舊！友人嗆「越南遲早超越台灣」成亞洲第一　網激辯戰翻

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▲越南度假、胡志明市、沙壩、梯田、蘭夏灣▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）

▲越南的「西貢聖母大教堂」充滿法式風情。（圖／七逗旅遊網提供）

記者張嘉晏／綜合報導

在外國人眼中，台灣的形象多是「人情味濃厚」、「美食天堂」，不過一名網友的越南友人卻認為台灣「又老又舊」，還表示家鄉遲早會超越台灣，並成為亞洲第一的先進國家，貼文也吸引網友一陣激辯。

一名網友在論壇「mobile01」上發文，原來一名來自越南胡志明市的朋友告訴他，自己因為做生意需要，偶爾會造訪桃園和彰化一帶，不過無論是住家或是工廠，眼前見到的都是老又破舊的鐵皮建築。

請繼續往下閱讀...

朋友隨後表示，在家鄉胡志明市，幾乎人人都蓋自己的法式房舍，外觀大勝台灣，而且台灣只是比較有錢而已，「越南很快就會比台灣所得更高、物價更高。」朋友甚至還預測，越南很快就會超越台灣和韓國，遲早會成為亞洲第一富裕的先進國家。

對於原PO朋友的看法，有人認同表示，從機場來看就知道台灣輸人家一截，「泰銖現在都贏台幣」、「越南的年輕人很多很多這是我們沒得比的」、「越南的透天厝的確蓋的比台灣漂亮」、「台灣進步已經停滯很久了，繼續這樣下去台灣很多都會被周圍國家超越很危險」。

▲▼桃園國際機場,桃園機場,桃機,搭機人潮,搭機。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲有網友認為越南的機場贏過桃園機場，但很快地就有人出聲反駁。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

然而也有人認為，胡志明市只有蛋黃區比較好，其他的街道仍然看起來像落後地區，「只有觀光客常去的商場給人印象較好，一般行走在道路坑坑洞洞，大概是二三十年前台灣的水準」、「問當地當旅遊的學生，還遇到過違規被警察攔下來要跟你收紅包的陋習」、「河內的內排機場要跟桃機比還差得遠呢」。

至於薪資的部分，有網友分享，自己目前在美國休士頓工作，身邊不乏越南移工，詢問過後才知道，越南的時薪大約是1塊美金（約台幣31元），在美國則是8至9塊美金；移工們也都表示「能待在美國就不想回越南。」

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