郭台銘不選總統　顏清標：郭董的格局和氣量讓我內心激動

▲顏清標對於郭台銘不選總統，深感激動和敬佩。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標上月底發出一份聲明，希望前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平能以大局為重，留名青史，如今得知郭董宣布退出總統連署後，17日再度發出聲明，內容對於郭董的決定激動又感佩，更感謝郭為國家、人民付出一切，以下是顏的聲明全文。

昨（16日）深夜聽聞郭台銘董事長發表聲明決定不參加2020年總統大選，清標至為激動與感佩，郭董果然高瞻遠矚且氣度寬宏，是永遠的中華民國派，念茲在茲的是台灣的前途，心心念念的人民的未來。

台灣必須改變，所有關心也擔心台灣命運的人，都明白明年的總統大選有多重要，郭董各方面能力與條件，毫無疑問都足以在這次選舉中扮演關鍵角色，可是郭董一方面選擇了「放下」，不直接參選，但同時也選擇了「承擔」，不放棄繼續參與政治事務，持續推動他所提出的政策，這種願意犧牲的格局與器量，令清標內心激動萬分！這種無私為國奉獻的精神，令清標無限敬佩！

郭台銘董事長樹立的典範，使得政治和選舉不再是只是爭權奪利以及鬥爭、抹黑、仇恨、對立，讓人看見政治可以有完全不同的面貌，相信有許許多多台灣民眾都和清標一樣，誠摯感謝郭董事長為國家、為人民付出的一切。

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