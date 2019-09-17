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台女腦出血滯日…丈夫湊錢淚謝！南山人壽助70萬返家費：民眾出國仍要保旅平險

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▲台女赴日本突病倒昏迷，與楊姓丈夫對望時忍不住流下淚水。（圖／楊先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台女赴日本突病倒昏迷，與楊姓丈夫對望時忍不住流下淚水。（圖／楊先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者楊絡懸、陳玉／台北—台中報導

台中市一名張姓女子今年7月底在日本東京獨自採買藥妝時，因腦血管瘤破裂昏迷，送醫緊急開刀，積欠上千萬醫藥費滯留日本，在各界協助下於9月7日順利返台，16日她終於清醒。張女的丈夫激動哭訴如何將妻子帶回台灣，也感謝台中市政府救濟專戶、親友資助湊錢及南山人壽接送費用等協助度過難關。

張女在東京突昏倒，檢查發現腦血管瘤破裂而緊急開刀，醫師翌日再發現她有腦積水的狀況，進行二次開刀。多次手術後，她脫離險境，卻累積了上千萬元的醫療費用，家屬無力支付，只能先返台向台中市政府與各單位求助。

面對妻子上千萬元的醫療費用，丈夫說，家人無法負擔，因此向外求助，由台中市政府救濟專戶募得120萬元，妻子戶頭近10萬元，加上親友資助及變賣汽車、手錶等湊齊約700萬元，作為日本醫院的醫療費和保證金，取得日方同意讓妻子先返台，餘款再以分期結清。

張女現在四肢無法動彈，仍需要插管，經台中榮總檢查，也新發現兩顆腦動脈血管瘤。她於16日終於清醒，能聽見家人言語。丈夫和家人都非常感謝駐日代表處、台中市政府、慈濟等多個單位，以及社會上伸出援手的善心人士，讓他們可以度過此次難關。

另外，南山人壽陳姓保險員也主動協助張女家庭，由總公司支付70多萬元返家費用，協助張女返台接受治療。針對外界好奇為何總公司在此支付70多萬元返家費用？南山人壽向《ETtoday新聞雲》記者表示，公司基於關懷保戶的立場，當初協助通融提供海外SOS的服務，接送費用由南山人壽負擔。

南山人壽進一步解釋，這名保戶有購買醫療險，但這次的接送費用是總公司通融支援，並非醫療險內容的保險理賠金。也就是說，「70萬元返家費用」是總公司對於個案的通融，民眾出國還是要保旅平險，才有完整的保障。

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