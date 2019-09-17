復古老牌新滋味！台式麻糬加入「吉比花生醬」　10款聯名新品來了

▲鹹香口味吉比花生醬，融合成甜而不膩的傳統麻糬點心。售價49元（6入）。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

復古老牌新滋味！繼與森永牛奶糖、蜜蜂工坊推出聯名甜點後，全聯再找來經典人氣品牌吉比花生SKIPPY推出聯名商品，其中還把台式麻糬結合花生醬，鹹香風味別具特色，預計又將掀起網友嘗鮮風潮。

吉比花生SKIPPY在堅果類抹醬市場具有高知名度，擁有濃郁花生香氣，獨特鹹甜口感，讓人愛不釋口。全聯於9/20～10/17推出系列聯名商品共10款，包含8款We Sweet甜點與2款READ BREAD閱讀麵包。預計開賣28天可創下超過2000萬元的業績。

其中，「花生塩之麻糬」則把美式風味及台式甜點結合，而「花生葡式蛋撻」則運用吉比花生醬佐上柔順的蛋液，外層包覆獨家192層葡式蛋撻，還有台式風味大改造的「花生什麼酥」，將台灣傳統鳳梨酥結合吉比花生醬，鹹甜風味百吃不膩。

另外，小7則再度與蜜蜂工坊聯名推出「蜂蜜咖啡拿鐵」新飲品，並採用米奇、米妮、唐老鴨、黛西等迪士尼肖像設計，售價36元，並自9/11至9/24期間可享第2件6折優惠。同時，全家也與蜜蜂工坊聯名獨家推出「蜂蜜蘋果牛奶」，而包裝則是與tsum tsum聯名，共有四款，售價35元，並自9/11至10/8可享29元嚐鮮價。

►吃甜點別忘了對自己甜一點！