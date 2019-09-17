影／喚回郭台銘！郝龍斌喊話韓國瑜：他仍是國民黨勝選最大元素

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘決定不參選2020總統，外傳是國民黨副主席郝龍斌6度勸退，成為關鍵人物。對此，郝龍斌17日下午受訪表示，努力換回郭台銘是所有國民黨的同志衷心期盼的事情，尤其是國民黨總統候選人韓國瑜如果能夠表達出誠意，爭取到郭台銘對他的支持，對於選情一定有非常好的幫助。

郝龍斌說，郭台銘對國民黨有非常深厚的感情，雖然國民黨在初選過程中間讓他受這些委屈，心裡有一些不舒服，可是31位黨員連署聲明是造成他退出的最大關鍵因素；郝龍斌表示，他對這件事情是始料未及、很遺憾。

郝龍斌證實16日晚間有跟郭台銘見面兩個小時的傳聞，但否認他是勸退郭台銘的關鍵人物，他強調，包括當初郭台銘參加初選跟決定退選，都是自己做得決定，郭台銘絕對不會在壓力之下做出決定或低頭。

據了解，未來郭台銘幕僚團隊不會解散，而是用其他方式持續參與政治，永齡基金會副執行長蔡沁瑜的戶籍已經遷到桃園八德，基金會顧問郭昕宜則是遷到台中北北區，不排除參選2020立委，包括前國民黨立委李嘉進之子、前台北市府戰情室幕僚李縉穎傳出將投入參戰新北市第十選區（土城、三峽）立委。

除了檯面上已知人選，近郭人士表示，2020立委郭幕僚不會缺席，團隊不排除自提人選或支持優秀人選，只要理念相同，郭台銘都會支持，包括日前陸續召集的智庫屆時也將發揮極大作用。

▲郝龍斌17日受訪。（圖／記者黃國霖攝）

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