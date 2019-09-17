索羅門與台斷交　陳其邁：不用自怨自艾！台灣是國際不可或缺一份子





▲陳其邁。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

索羅門群島16日與我國斷交，總統蔡英文晚間7點30分舉行記者會發表聲明，強調台灣不會與中國大陸角逐金錢外交。對此，行政院副院長陳其邁17日受訪時強調，不用因此自怨自艾，因為台灣是國際不可或缺的一份子。

索羅門群島執政黨民主進步執政聯盟（DCGA）16日召開特別核心會議，針對是否與大陸建交進行投票，與會的33人中有27人支持轉向大陸，6人棄權，0人支持與台灣維持邦交。總統蔡英文晚間舉行記者會，親自宣告我國終止與索國邦誼。

陳其邁17日受訪時表示，這個是中國大陸的惡意打壓，要拔光台灣邦交國，看得出來，中國大陸不管在軍事威脅、外交打壓，甚至對台灣民主政治體制運作的干預，這個屢見不鮮，國人都非常清楚這些狀況，所以團結的台灣才是保護台灣最重要的根據。

陳其邁提到，在選舉過程裡面，選民會很清楚知道這場選舉最重要的意義，是怎麼樣捍衛我們的自由民主體制。政府這幾年跟美、日邦交的實質深化，包括美國國會通過的四大法案，與軍事採購，在維持東亞和平穩定，台灣都是在東亞地區是個好的和平製造者。

陳其邁說，「我們對很多國際社會，不論是醫療、衛生，甚至很多的農業外交，我們都盡了國際社會成員的很多努力，國際社會都很瞭解，我們是國際社會裡面不可或缺、維持和平、促進全民健康很重要的一份子。」

陳其邁強調，實力讓台灣在國際社會讓其他國家感受到有誠摯、深切的感受，這個就是最好的外交，「我相信政府在這幾年，不分朝野、政府或民間，大家都非常努力，我們的努力國際社會也看得到，我們也不用自怨自艾，或是當中國大陸在打壓的時候，我們又跟著中國大陸的腳步，抹滅台灣自己的努力，我覺得這個沒有必要。」