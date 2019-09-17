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iPhone 11 ＆ iPhone 11 Pro Max開箱：最值得入手蘋果新機的一年

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 11、iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

新款的iPhone 11、iPhone 11 Pro系列即將在9/20正式上市，許多人一定很好奇，今年的iPhone 11系列新機該不該入手？《ETtoday新聞雲》記者在開賣前搶先取得了iPhone 11與iPhone 11 Pro Max，在實際使用過後得心得是「今年的iPhone真的很值得買！」原因在於，今年不但是蘋果手機首次降價（相對於前一年），且規格、使用體驗都比前一代來得更棒，實際外型不若先前外傳的「醜」，直接拿在手上的實機反而相當「美豔動人」。

盒裝開箱　iPhone 11 Pro系列「有誠意」

▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 11、iPhone 11 Pro Max盒裝內容物，盒內皆附有耳機、說明書、充電線與充電器。（圖／記者邱倢芯攝）

首先，不免俗地要來看看兩支新機的盒裝內容物，盒內皆附有耳機、說明書、充電線與充電器。值得注意的是，iPhone 11 Pro Max的隨附充電線為Type-C to Lightning，充電器為Type-C充電埠（iPhone 11 Pro亦然），如此一來即可實現18W有線快充功能。

▼iPhone 11 Pro Max的隨附充電線為Type-C to Lightning，充電器為Type-C充電埠（iPhone 11 Pro亦然），如此一來即可實現18W有線快充功能。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

iPhone 11的部分就有點稍稍可惜，今年依然僅附上一般的Type-A to Lightning充電線與5W小豆腐頭。

今年新款iPhone在盒裝上有一個小小的彩蛋，那就是iPhone 11 Pro系列手機盒裝走的是黑色風；日前已經有推特爆料達人貼出了金色款iPhone 11 Pro Max的黑色盒裝，照片上的黑色外盒兩側印上了金色iPhone字樣。

▼iPhone 11 Pro Max夜幕綠機款配上了黑色盒裝，兩側iPhone字樣則是配合手機顏色。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

而記者本次取得的是夜幕綠機款，一樣配上了黑色盒裝，兩側iPhone字樣則是配合手機顏色，字選用深綠的配色。而iPhone 11盒裝則是與以往相同，採用的是傳統的白底配色，兩側的iPhone字樣一樣會配合手機顏色，印上相對的配色。

▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 11盒裝與以往相同，採用的是傳統的白底配色。（圖／記者邱倢芯攝）

此外，大家一定也會好奇，今年的新機有多重？根據記者實際測量，iPhone 11 Pro Max的重量為222.7公克，相對於去年推出的iPhone XS Max（213.6公克），增加了近10公克。而iPhone 11則為192.9公克，相對於iPhone XR的192.4公克，僅多增加了0.5公克。

▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 11 Pro Max（222.7公克）相對於去年推出的iPhone XS Max（213.6公克），增加了近10公克。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone XS Max重量。（圖／記者邱倢芯攝）

雖然iPhone 11 Pro Max比iPhone XS Max重了一點，不過實際上手的手感並沒有太大的差異。

▲▼iPhone 11、iPhone XR重量。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 11、iPhone XR重量差異不大。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 11、iPhone XR重量。（圖／記者邱倢芯攝）

iPhone最強調相機的一年　拍起來效果如何？

今年iPhone在外型上做了相當大的突破，那就是高階機款搭載了三鏡頭，且有別於他廠的鏡頭排列方式，iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max的三鏡頭配置方式就像是麻將的「三筒」，端看先前流出的模型機照片會覺得「沒那麼好看」，不過記者認為，實機質感其實相當不錯。

iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max的三顆鏡頭分別是廣角、超廣角，以及望遠鏡頭，三顆鏡頭皆為1,200萬畫素。

▼iPhone 11 Pro Max廣角鏡拍攝。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▼iPhone 11 Pro Max超廣角鏡拍攝。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▼iPhone 11 Pro Max望遠鏡頭拍攝。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

iPhone 11雖然僅有雙鏡頭（超廣角、廣角），不過拍出來的效果也不遜於「專業版」的iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max，差別僅在於iPhone 11沒有望遠鏡頭罷了。至於在夜拍方面的效果，則會在另一篇文章當中做比較。

另外，人像效果方面，除了先前就有的自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光，以及舞台燈光黑白等選項外，今年還新增了「高色調燈光黑白」效果，讓喜愛「與眾不同」的使用者，可以拍出更有個人風格的影像。

▼人像效果方面，今年新增了「高色調燈光黑白」效果。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

今年新推出的iPhone也將搭載A13仿生晶片，相對於前一代的A12晶片，速度最高可提升20%，而耗電則可節省30 %；在圖形處理方面，相對於A12晶片，A13速度最高可提升20%能耗最高可降低 40%，這意味著新機相當適合用來玩高性能、擴增實境（AR）類遊戲。

舉例來說，經典遊戲「憤怒鳥」就推出了「Angry Birds AR」遊戲，讓你在室內寬敞的空間當中，玩AR版本的憤怒鳥；記者實際使用兩款手機玩這款遊戲時，都沒有產生卡頓、不順的現象，使用體驗相當不錯；不過在玩AR遊戲時，手機背蓋仍會有一點點的熱。

▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼透過A13仿生晶片的高效能，玩AR遊戲都不會卡頓。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

另一方面，提到新iPhone問世也意味著新的iOS軟體更新也隨之到來；今年WWDC當中所推出的iOS 13也將推出正式版本，其中最讓人期待的功能就是深色模式（Dark Mode）、相簿全新堆疊方式、照片的新編輯體驗、Sign in with Apple，以及全新的蘋果地圖使用體驗。若是尚未決定購買哪支新iPhone，那麼也可以先下載更新，來體驗一波iOS 13的全新「視界」。

整體來說，今年推出的三款手機iPhone 11、iPhone 11 Pro，以及iPhone 11 Pro Max帶給使用者的體驗都相當不錯；在iPhone 11方面，可說是「史上最超值的蘋果手機」，雖然沒有部份規格與隨附配件都沒有iPhone 11 Pro系列一樣「高階」，不過端看價格與規格的比較，你會發現iPhone 11其實「很可以」。

而而在iPhone 11 Pro Max方面，今年在外型、相機有著「史上最大突破」，不過實機不但不醜，且還滿吸引人的，建議還在猶豫的果粉可以到實體門市看看「本人」，將會有更不一樣的感受。

這次推出的iPhone在規格上有所提升，不過價格卻不升反降，再加上符合條件的客戶還可以用舊裝置換購iPhone 11 Pro與iPhone 11，透過折抵換購，iPhone 11 Pro僅25,100元起；iPhone 11僅16,040元起，因此今年可說是最值得入手蘋果新機的一年。

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