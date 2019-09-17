指數投資更多元　台灣首檔「期貨+現貨」策略指數12月上線

▲期交所與台指數公司合作，首次推出台灣股市期權策略系列指數。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣期貨交易所與台灣指數公司在日前共同簽訂指數合作契約，首次以股票結合期貨、選擇權之操作策略編製「台灣股市期權策略系列指數」，進行期、現貨跨市場指數合作，進一步滿足投信公司發行ETF、證券商發行ETN與認購售權證及機構投資者的指數應用需求。該系列指數將委託證交所計算發布，預計在108年12月正式上線。

期交所指出，台股期貨及台指選擇權具高流動性及高熟悉度，而證券市場ETF蓬勃發展，ETN亦漸受到投資人青睞，商品發行人期盼有台股期貨或台指選擇權編製之指數可資運用，機構法人亦反映有組合期、現貨之策略型指數金融商品之投資需求，期交所、台指公司及證交所遂合作開發「股市期權策略指數」，提供投資人更多元之指數化投資選項，不僅可提升股票、期貨市場流動性，更可使金融市場生態體系（Ecosystem）更臻完整。

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期交所進一步解釋，「股市期權策略指數」可涵蓋範圍包括運用期貨、選擇權契約價格組合而成的期權型指數，例如「台期貨指數」可將長期持有多頭部位的累積投資績效給予指標化。

以及結合股價指數與期貨、選擇權契約的策略型指數，例如「掩護性買權（Covered Call）指數」以結合股價指數與選擇權契約等成分，可表彰投資標的指數績效，並賣出選擇權期能增益投資報酬表現。

另外，結合期權指數與股價指數的組合型指數，例如參考國外避險基金常用的市場中立（Market Neutral）策略，持有股票組合同時賣出對應單位的指數期貨契約，融合多空部位的操作策略，可設計編製「市場中立指數」；還有利用以上指數再編製的槓桿及反向指數。

