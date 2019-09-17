郭董不選、呂秀蓮要選...陳其邁：民進黨照既有的節奏走

▲陳其邁。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘16日晚間透過聲明拋出震撼彈，不投入2020總統大選；另一方面，前副總統呂秀蓮則表示，要代表獨派政黨喜樂島選總統，挑戰總統蔡英文的連任路。對此，行政院副院長陳其邁17日受訪時強調，民進黨會照著既有的節奏走。

郭台銘16日晚間11點發布重大聲明，宣布不參選2020總統大選連署，一夜間震撼政壇。他17日10時透過臉書表示，2020年選舉「我不願參與政治鬧劇」，因此不參與2020連署競選總統，他也於貼文留言中強調，「未來要做的事，會在後續一一再向大家報告。」

呂秀蓮則透過採訪邀請揭露，她受喜樂島聯盟推薦，將參與2020年總統大選，正面對決總統蔡英文。她在聲明中指出，數月來受到各界人士鼓勵，決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於明天向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。

陳其邁17日受訪時表示，民進黨還是按照既有的節奏走。不管郭董事長不選，或是誰要參選，畢竟都是一個民主的社會。他說，「每一個參選人藉由參選來投射他的訴求，讓人民來選擇，這個當然是最好的。」

陳其邁提到，選舉還是兩大黨的競逐，高雄市長韓國瑜也有自己問題，「他在高雄來沒幾個月就參選，政績的表現也是民調中最後一名，這個對韓市長是很大的一個考驗，這些問題都不會隨著郭董事長不選就不見，他應該要跟市民說明清楚。」

陳其邁強調，「市政看起來似乎是韓市長最大的一個問題，要怎麼說服大家施政滿意度倒數第一名的市長要參選總統，這些與郭董事長、其他參選者、呂前副總統比較無關，參選人還是政績最重要，不管任何人參選或不選，這個是最基本的道理。」