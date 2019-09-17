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鴻家軍壓盤 台股收盤下跌23點 叩關10900點一步之遙

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▲台股今（17）日收在10,874點、下跌23點，成交量1145億元。（圖／記者林敬旻攝）

▲台股今（17）日收在10,874點、下跌23點，成交量1145億元。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

台股今（17）日創高壓回，盤中在10,880點附近震盪，終場收在10,874點，下跌23點，跌幅0.22%，成交量1,145.55億元；在鴻家軍壓盤影響下，台股叩關10,900點得而復失。

台股今日近關情怯，隨著指數逼近10,900點關前，美股呈現拉回走勢，亞股漲跌互見日韓股市小漲，但陸股拉回休息，台股今日也欲振乏力，指數維持在平盤下，之前漲多族群拉回，而被動元件股族群則趁勢崛起。

請繼續往下閱讀...

電子三雄中，大立光（3008）、台積電（2330）今日開高走低，並於盤中由紅翻黑。大立光（3008）終場收在3980元、下跌0.62%；台積電（2330）以265元作收、下跌0.19%；鴻海（2317）則以74.6元作收，下跌1.84%。

電子類股方面，近二周股價陷入盤整的被動元件股族群，今（17）日在智寶（2375）與凱美（5317）合併題材盤中雙雙漲停帶動，國巨（2327）、華新科（2492）、鈞寶（6155）、大毅（2478）、日電貿（3090）、奇力新（2456）等一、二十檔被動元件股，同步放量強彈1～7％。

成交量前5名個股為元大S&P原油正2、旺宏、富邦VIX、群創、燿華。漲幅前5名個股為鈞興-KY、連宇、亞力、倫飛、吉祥全。跌幅前5名個股為超眾、健策、裕隆、元大S&P原油反1、奇鋐。

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