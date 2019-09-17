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首場「無人機考照」學科測驗！24位考生全過關　民航局曝秘訣

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▲▼無人機考場啟用後，可同時提供必須使用跑道的固定翼模型飛機、多旋翼與垂直起降的定旋翼無人機考照使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲全台首座無人機考場位於苗栗後龍溪畔，可同時提供必須使用跑道的固定翼模型飛機、多旋翼與垂直起降的定旋翼無人機考照使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者賴文萱／台北報導

民航法遙控無人機專章明年3月底施行生效，若未依法註冊受罰3至15萬元、無照飛行可開罰6萬至30萬。全台首場無人機駕駛登記證考試17日在民航局登場，首先進行學科測驗，上午場4位考生、下午場20位考生，全數通過測驗，明（18）日還要進行術科考試。民航局表示，由於網路都有公布學科模擬題，建議要報考的考生務必詳讀。

▲▼全台首場無人機考試登場。（圖／記者賴文萱攝）

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▲無人機考試學科測驗登場，首批24位考生全數過關。（圖／記者賴文萱攝）

民航局標準組組長林俊良指出，首場無人機駕駛登記證考試17日登場，上、下午場共有24位考生到考，考試過程都很順利，考生也都全數通過測驗。第一批考生主要以政府機關需求單位為第一優先，接下來第二批考生以地方縣市政府等機關需求為主，第三批則以媒體以及政府機關委託的法人單位為優先對象。

▲▼全台首場無人機考試登場。（圖／記者賴文萱攝）

▲林俊良呼籲，要來考試的考生務必詳讀網路公布的題目。（圖／記者賴文萱攝）

林俊良說，在學科部分題庫將近有600題，目前在網路上有公布比較難的300題題庫，呼籲要來考的考生務必要熟讀網路公布的題目。術科部分有分等級，每個等級的術科考試民航局都有拍攝影片，民眾可上民航局網頁下載，整體術科考試過程、標準，在裡面都可以得到明確答案。

▲▼全台首場無人機考試登場。（圖／記者賴文萱攝）

▲考生彭小姐說，學科測驗就花時間準備民航局公布的題庫，但術科還需要多加練習。（圖／記者賴文萱攝）

考生彭小姐表示，她自己是在司法單位上班，因公務機關有偵查需要，所以就來考試，之前機關也有請業者就學科、術科內容來上課，大概上了3、4次，接著就花時間自己準備民航局在網路公告的測驗指南。至於術科部分，因為一陣子沒用就會不熟練，還需要再多練習。

民航法中的遙控無人機專章明年3月底施行生效，依規定，250公克以上無人機應註冊管理，2公斤以上須考照才可飛行，未依法註冊受罰3至15萬元、無照飛行罰6至30萬，誤闖禁航區將受罰30萬以上。在明年無人機專章上路前，預估還會有約2000位左右政府機關需求人才及民航局培訓種子教官參加考試。待法規正式實施，已通過考試的考生可直接換發民航局核發的合格操作證。

▲全國首座無人機考場，預計2019年9月在苗栗市後龍溪畔河濱公園正式啟用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲無人機術科考試共有7個項目，包含定點起降與四面停懸、八字水平圓等。（圖／記者黃孟珍翻攝）

民航局規定，2公斤以上的空拍機，或者不到2公斤但是要在活動場所空拍，都需要有證照。術科考試在苗栗後龍溪畔的無人機考場舉行，考試內容分為7個項目，包含飛行前檢查、定點起降與四面停懸、八字水平圓、側面停旋及前進後退、高度保持五邊飛行、緊急程序處置、飛行後檢查等。

 *學科測驗規範（試行）
https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=2620&lang=1

*術科測驗規範（試行）
https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=2621&lang=1

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