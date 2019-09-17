郝龍斌否認「關鍵人物勸退」：郭台銘不會在壓力下低頭

▲郝龍斌。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導



鴻海集團創辦人郭台銘決定不參選2020總統，外傳是國民黨副主席郝龍斌6度勸退，成為關鍵人物。對此，郝龍斌17日下午出面回應，證實16日晚間有跟郭台銘見面，包括當初郭台銘參加初選跟決定退選，都是自己做得決定，郭台銘絕對不會在壓力之下做出決定或低頭。

郝龍斌出面證實他16日晚間會面郭台銘但否認他是勸退郭台銘的關鍵人物，他說，主要見面是他決定退選的消息告知他，同時他把他的退選聲明跟退選影片給他們看，讓他們出一些意見；他強調，雖然郭台銘董事長現在不參選，他絕對是國民黨勝選最大元素。

郝龍斌表示，這段期間他跟郭台銘見面六次，主要是以朋友的身分傾聽他的心聲，甚至給他提供一些看法，可是最後還是郭台銘自己做決定。

郝龍斌說，他禮拜天就已經知道郭朝退選的方向規劃，所以他們會面兩個小時是郭台銘在宣布退選之前，希望先讓他的朋友了解不參選的決定。但郝龍斌澄清，郝柏村希望郭台銘退選的消息並非事實，他父親並沒有任何角色或介入。

郝龍斌表示，他當然是希望郭台銘不要參選，可是後來的決定完全郭自己的決定，在整個溝通的過程中，比較遺憾的一件事情，就是國民黨發出31個人的聲明，希望他不要選，但郭台銘是一個不會在壓力之下低頭的人，但那件事情導致他宣布退黨，個人覺得很遺憾。

在31位黨員連署書登報後，郝龍斌事後打電話給郭台銘，郭台銘在電話中告訴他，不管怎麼樣，他們永遠是朋友，郝龍斌也深受感動，所以後來他一直用朋友的身分去了解他、傾聽他，甚至郭台銘詢問一些問題，他一樣是以朋友的身分提供他建議。

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