2020上演蔡韓對決　鄭運鵬：成國民黨區域立委最大罩門

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者黃克翔攝）

記者林銘翰／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘晚間11點發布重大聲明，宣布不參選2020連署競選總統。民進黨立委鄭運鵬認為，國民黨應該很清楚地感受到高雄市長韓國瑜從兩三個月前的勢不可擋，到現在「心寒」而不是「心向韓」，總統垮掉、讓大家覺得一對一沒勝算，是現在國民黨區域立委最大的罩門，甚至最後還會影響政黨支持度，因此現在變化比較大的是國民黨，而不是民進黨。

鄭運鵬認為，立委選情一定是跟著總統連動，除非是政黨板塊差很多的地方，「不然總統民調落後百分之十，立委很難靠個人贏回來」，這是很現實的事情，除非是候選人出了什麼操守上的問題，否則以他個人的經驗來說，總統就定了立委勝敗的八成因素。

鄭運鵬說，國民黨應該很清楚地感受到高雄市長韓國瑜從兩三個月前的勢不可擋，到現在「心寒」而不是「心向韓」，總統垮掉、讓大家覺得一對一沒勝算，「是現在國民黨區域立委最大的罩門」，甚至最後還會影響政黨支持度，因此現在變化比較大的是國民黨，而不是民進黨。

此外，前副總統呂秀蓮16日晚間透過採訪邀請揭露，她接受喜樂島聯盟推薦，將參與2020年總統大選，正面對決總統蔡英文。對此鄭運鵬表示，「大選舉她都有要參與，這點當然尊重」，呂秀蓮參不參選也只能尊重，旁人也不能指指點點。