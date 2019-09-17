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韓粉挨告後態度180度大轉變！　從罵「去死」改讚陳菊「台灣不能沒有您」

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▲女韓粉嗆女學生 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲女韓粉嗆女學生爆紅。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

曾在高雄一間煎餅店，罵女學生等人「去死」而成名的楊姓女韓粉，8月又在自己臉書與各挺韓的社團內，造謠指陳菊貪污500億元而挨告，現在則在臉書道歉「我對陳菊小姐感到萬分的抱歉，對不起我以後不會了，您是總統府秘書長蔡英文總統的左右手，台灣不能沒有您們的」，態度大轉變。

因罵女學生「去死」的楊姓女韓粉一夕上遍各大媒體版面，而她8月時，更在臉書和挺韓社團分享控陳菊貪汙文章，挨告後，楊女在15日臉書道歉，她提到「因為無聊看到臉書上有人刊登陳菊的貪污事件，我一時衝動就轉貼出去洩憤，沒多久我想不好我就刪除掉了，沒想到又被有心人士拿去做文章，害我又被陳菊小姐告我妨礙她的名譽，我真的沒有我是冤枉的，我正式跟陳菊小姐道歉我不是故意的」。

楊女在臉書上公開道歉：

「對不起沒有確認事實真相就轉貼出去謠言，雖然才一下下我就刪除了，但我對陳菊小姐感到萬分的抱歉，對不起我以後不會了，您是總統府秘書長蔡英文總統的左右手，台灣不能沒有您們的」。

不過讚完陳菊後，楊女又轉變態度「批評我是不理性的韓粉，我沒有是廣德家煎餅店及民視等媒體亂栽贓抹黑我的，我如果再看到有關香蕉煎餅事件的新聞或是網路平台上或是報章雜誌上看到文字或圖片，楊玉如一定提告7/6日相關人員刑事訴訟（在此本人保留法律追訴權）」。

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