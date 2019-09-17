男盜領女友存款18萬餘元　女友心碎分手提告枕邊人

▲桃園市盧姓男子遭杜姓前女友指控，去年趁其睡覺不注意之際去取金融卡盜領存款18萬餘元，2人因此對簿公堂。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市盧姓男子疑因無錢花用竟動腦筋在同居女友身上，去年趁女友上班或熟睡之際竊取其郵局金融卡，再透過網路銀行轉帳至自己戶頭或至郵局提領等方式盜領18萬餘元存款，女友發現存款短少後質問，盧男也坦承犯案，事後2人因此分手，檢方17日偵結依竊盜罪嫌將盧提起公訴。

檢警調查，34歲的盧姓男子因缺錢花用，於去年3月27日上午10時許，趁女友上班時，盧在中壢區2人租屋處竊取女友至於皮夾內郵局金融卡，竊取7萬元現金，另於同年4月17日晚間再以相同方式盜領存款5萬4千元，總計2次共盜領12萬4千元；此外，盧利用網路銀行將女友存款轉至自己帳戶內，盜領6萬3千元。

女友察覺郵局存款短少後向盧提出質問，盧坦承犯行，女友一氣之下怒告盧竊盜，另外，女友還質疑盧曾2016年3月至2017年11月間以相同方式竊取其另家銀行存款多達54萬餘元，但盧則嚴詞否認；檢方偵結依竊盜、違法製作財產權紀錄取得他人之物等罪嫌將盧提起公訴。

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