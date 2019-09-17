　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男盜領女友存款18萬餘元　女友心碎分手提告枕邊人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市盧姓男子遭杜姓前女友指控，去年趁其睡覺不注意之際去取金融卡盜領存款18萬餘元，2人因此對簿公堂。（示意圖／視覺中國CFP）1

▲桃園市盧姓男子遭杜姓前女友指控，去年趁其睡覺不注意之際去取金融卡盜領存款18萬餘元，2人因此對簿公堂。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市盧姓男子疑因無錢花用竟動腦筋在同居女友身上，去年趁女友上班或熟睡之際竊取其郵局金融卡，再透過網路銀行轉帳至自己戶頭或至郵局提領等方式盜領18萬餘元存款，女友發現存款短少後質問，盧男也坦承犯案，事後2人因此分手，檢方17日偵結依竊盜罪嫌將盧提起公訴。

檢警調查，34歲的盧姓男子因缺錢花用，於去年3月27日上午10時許，趁女友上班時，盧在中壢區2人租屋處竊取女友至於皮夾內郵局金融卡，竊取7萬元現金，另於同年4月17日晚間再以相同方式盜領存款5萬4千元，總計2次共盜領12萬4千元；此外，盧利用網路銀行將女友存款轉至自己帳戶內，盜領6萬3千元。

女友察覺郵局存款短少後向盧提出質問，盧坦承犯行，女友一氣之下怒告盧竊盜，另外，女友還質疑盧曾2016年3月至2017年11月間以相同方式竊取其另家銀行存款多達54萬餘元，但盧則嚴詞否認；檢方偵結依竊盜、違法製作財產權紀錄取得他人之物等罪嫌將盧提起公訴。

►超爽DER！點我現賺 2188

【更多新聞】

►不捨妹遭男友當沙包打　姊找乾弟設局雙刀猛砍...他肚破腸流險死

►「誰拆我房子，我就讓他死」 莽男對公務員口出穢言毆打成傷

►機捷違停檢舉達人一次舉發上百件　成單率「幾乎百分之百」

ET快訊
宏達電人事大地震！　王雪紅卸任執行長
女韓粉挨告後態度大轉變！從罵「去死」改讚陳菊：台灣不能沒有您
快訊／男買票進入野柳地質公園　從懸崖墜落30米當場死亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒後開車忽快忽慢+急煞被叭　情侶打傷大貨車父子還輾腳

防火巷嬰兒車遭縱火　在地人喊「新莊好恐怖」…警鎖定未成年嫌犯

彰化139縣道交大高材生被撞身亡　肇逃駕駛判賠2千餘萬元

快訊／北市大安區會館內！男倒臥床上「身體僵硬亡」　警封鎖現場調查中

路面凹陷害少年「鼻樑斷、全身傷」　家屬嘆：路可以鋪的更好

2次不舉還硬要！恐怖情人「指侵+戳眼」　女原諒獲得輕判

男盜領女友存款18萬餘元　女友心碎分手提告枕邊人

山區採筍遇虎頭蜂…婦遭螫抱頭痛苦坐地！警目睹蜂巢傻眼：有半個人大

4台大型發電機遭竊報案　「不是我管區」警方踢皮球…竊賊從容銷贓

快訊／男買票進入野柳地質公園　從懸崖墜落30米當場死亡

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

金鍾國飆高音翻唱《Speechless》　名不虛傳蜜嗓「差點忘記你是歌手」

酒後開車忽快忽慢+急煞被叭　情侶打傷大貨車父子還輾腳

防火巷嬰兒車遭縱火　在地人喊「新莊好恐怖」…警鎖定未成年嫌犯

彰化139縣道交大高材生被撞身亡　肇逃駕駛判賠2千餘萬元

快訊／北市大安區會館內！男倒臥床上「身體僵硬亡」　警封鎖現場調查中

路面凹陷害少年「鼻樑斷、全身傷」　家屬嘆：路可以鋪的更好

2次不舉還硬要！恐怖情人「指侵+戳眼」　女原諒獲得輕判

男盜領女友存款18萬餘元　女友心碎分手提告枕邊人

山區採筍遇虎頭蜂…婦遭螫抱頭痛苦坐地！警目睹蜂巢傻眼：有半個人大

4台大型發電機遭竊報案　「不是我管區」警方踢皮球…竊賊從容銷贓

快訊／男買票進入野柳地質公園　從懸崖墜落30米當場死亡

酒後開車忽快忽慢+急煞被叭　情侶打傷大貨車父子還輾腳

徐國勇化身選務人員　教新住民投下神聖的一票

男大生紐西蘭自助染麻疹「5度就醫確診」　當地爆22年來最大疫情！

9歲女兒頭朝下趴水面！爸看一眼「以為練閉氣」繼續滑手機…她嘴發紫昏厥了

對台友邦繼續實行「外科手術」　陸學者：目標個位數

快訊／宏達電王雪紅臨時記者會　親自說明卸任執行長人事佈局

走進《唐頓莊園》場景裡！英國古城堡睡一晚體驗奢華歐洲貴族生活

【呂秀蓮參選總統】楊泰順／「綠營分裂」將成蔡英文連任隱憂

親愛的彼得先生

新郎婚禮爽設「前女友桌」！7辣妹盛裝出席「砸場」…圍一桌擺POSE狂拍照

社會熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊..

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約..

國1林口段9車連環撞　國道警曝..

撞人想輾第2次　惡男：怕他沒死

連千毅高雄直播場10幾名惡煞暗..

大老婆反擊！半版廣告「登小三半..

中秋抽死簽血債血還！海青堂PK..

國道9車連撞畫面曝！死神回頭他..

男到野柳　從懸崖躍下當場死亡

與人妻車內嘿嘿：喜歡跟妳做　他..

日月光楠梓廠區驚傳兇殺案！保全..

賤男騙酒女皮肉錢　八大行業下斷..

台中女騎士遭垃圾車爆頭　當場身..

更多熱門

相關新聞

「住宅大盜」深夜侵入搜刮一空

台北市中山區7月22日至8月1日間發生多起住宅竊盜案，門窗都被破壞、抽屜也被撬開，警方調閱監視器，發現一名50歲張姓男子涉有重嫌，於是抓準時機到他家中逮人，訊後依竊盜罪函送台北地檢署偵辦。

竊賊出沒東海大學！撬開機車置物箱犯罪

毒蟲改當「拉拉隊」　偷車搶包只得手2百

騙每月10萬包養　男性侵完還偷錢

收巨款轉帳　美夫妻買跑車惹重罪

關鍵字：

男子竊取女友金融卡盜領存款女友怒控枕邊人竊盜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支持與協助

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面