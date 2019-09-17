4台大型發電機遭竊報案　「不是我管區」警方踢皮球…竊賊從容銷贓

▲▼宜蘭礁溪警方依民眾提供的照片，以車追人逮發電機竊賊。（圖／擷取自「宜蘭知識+」）

記者游芳男／宜蘭報導

竊賊用吊車竊走發電機，鄰居報案警竟要更遠的派出所來抓人，受害網友po文報怨是警互踢皮球害發電機被竊走的！礁溪警方澄清，報案民眾當時未說竊賊也在場，才以一般竊案要管轄派出所處理，15分鐘內警員也到場，及依民眾提供吊車照片線索，順利在3小時通知竊嫌到案說明，並擴大追查銷贓流向，絕無消極不作為，希望民眾理解。

網友說：「16日下午在離大福派出所1公里的地方發電機被竊，附近一共4台大型發電機被竊，竊嫌開20噸吊車偷走（發電機幾乎是一台轎車大）。

竊嫌正在吊掛時鄰居（另一受害者）跟大福派出所報案，大福派出所告知該區不是他的管區，他說要請頭城派出所來處理，那裡離頭城所還蠻遠的，等到頭城警員前來處理，竊嫌已經跑了。

而頭城警員一來就說路口監視器故障......，但其實有提供照片...。結果發電機被載到回收場當廢鐵賣，當場用用怪手用鏟掉破壞，對於鄰近派出所的消極不作為，龍潭的資源回收場明顯是收購贓物，我該如何爭取權益？」

礁溪分局說，16日14時50分許接獲民眾報案，稱在頭城鎮台2線路有竊案，分局立即通知員警到達現場，但是該可疑車輛已離開，遂聯絡報案民眾提供相關資訊積極追查，鎖定陳姓竊嫌涉嫌重大，16日18時許通知陳姓竊嫌到案，陳嫌坦承犯案，目前擴大追查贓物流向。

而分局接獲報案後，立即組成專案小組，結合沿線派出所及偵查隊偵查能量，循線以車追人，警方迅速於3小時內查獲犯嫌殊為不易，致力於維護社會安定，讓人民安居樂業，民眾如有發現有犯罪可疑情資，請向礁溪分局反映，電話03-9882053，分局將派專人協助處理。

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