布蓋全身說話口吃…「愛的力量」讓黃琪講話都順了！怒控「他」證詞不實在

記者羅志華／台北報導

曾以塔羅牌騙過前總統陳水扁的詐欺慣犯黃琪（本名黃照岡），被控冒名租用奧迪A8犯偽造文書、詐欺得利等罪，9月17日再度以經典「布蓋全身」造型，由律師推輪椅出庭；本次開庭傳喚奧迪經銷商陳姓經理及周姓中醫師出庭作證，黃琪在近3小時的庭訊中有些懶懶的，不料當法官問黃琪對周男證詞有何意見時，他卻突然一改先前口吃、神智不清的狀態，控周男「證詞不實在」，並表示「他領到A8第一天就開到馬偕去上班」、「我可提供周的簽名檔案證明真偽」等語。庭上眾人對黃琪的「一鳴驚人」都感到相當驚訝。

▲黃琪9月17日依舊以經典「布蓋全身」造型，由律師推輪椅出庭。（圖／記者羅志華攝）

陳姓經理作證表示，當初接到長官指示「有國泰蔡家成員要購買奧迪旗艦車」，請他將對方奉為貴賓招待，之後果真有位「蔡女」向陳經理聯絡，並要求試駕奧迪，請他們將車開到約定地點交車；陳經理雖覺得這要求與一般試駕差很多，但對方是「貴賓」也只好乖乖聽話，不料車一借出去就是10天，讓陳經理急得傳訊「甚麼時候還車」，這時才得「蔡女」回覆「2天後開回去」。陳經理表示，「一般試駕都會有業務陪同，了不起幾十分鐘，絕不可能讓車在客戶家過夜，這次『蔡女』試駕長達10多天，是賣車25年來第一次碰到」，直到今天出庭作證，他才知道原來「蔡女」的真實身分，就是眼前的黃琪。

周男作證時，黃琪委任律師問他「是否在2016年時與黃琪交往」，周男一聽情緒有些激動不願回答，法官趕緊請律師別問「與案情無關的個人隱私」，周男才稍微平復回說，「沒有，我們只是認識，黃琪當時用假身分跟我來往」；隨後律師秀出一張有周男簽名的「授權書」，上面寫明可讓劉政熹（黃琪假身分）動用帳戶內資金做「私人使用」，並問周男「是否為你親簽」，但周男一看馬上吐槽，「上面還寫供『私人使用』，我怎麼可能簽這種東西！？」

▲黃琪近幾次出庭皆口吃、說話含糊，但9/17在庭上卻直指周男證詞「不實在」，是否因「愛的力量」讓黃琪清醒，引人遐想。（圖／記者羅志華攝）

至於奧迪的試駕文件上為何是周男簽名，他證稱「黃琪當時用很多說法騙我，我可能一時被騙才簽名」；當律師問他是否有開借來的奧迪時，周男表示在10幾天試駕中，僅有2、3天由他開回淡水住處停放，他出入是開自己的車，沒開奧迪出去。最後，檢察官問周男，「如果黃琪不是用假身分，還會讓他用你的凱基帳戶做投資嗎？」，周男秒回「絕對不會」，並表示黃琪還偽造他的簽名去簽租約。

當法官請黃琪對周男證詞表達意見是，整場昏睡黃琪突然「醒了」，開口就指控周男說謊，「周男證詞不實在，他領到奧迪A8第一天就開到馬偕上班，這些都有記錄在高院，我無法偽造，我可提供周的簽名檔案給刑事局鑑定，證明真偽」；黃琪因另案於6月在高院出庭時表示，「我當時真的很愛周男，我只是要他開心，我在他身上花了很多錢」，是否因曾愛過的周男在庭上把事情撇得一乾二淨，才讓黃琪「覺醒」，引人遐想。最後法官認為確有調查必要，請黃琪在5日內提出要調查的檔案，全案將擇期再開。

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