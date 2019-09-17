副教授怒罵店家「空位不給坐」給負評　老闆娘反擊、網罵「害蟲」挨告

▲林姓副教授與大學附近的早午餐店為發生候位糾紛後，上網抱怨「噁心」卻反遭網轟。（圖／翻攝Dcard）

記者劉昌松／台北報導

台北市文山區知名大學林姓副教授，因為到學校附近餐廳排隊候位，與老闆娘發生口角，當天就在臉書批評老闆娘「囂張、說謊」、「讓我噁心到現在」，何姓老闆娘上網說明事發經過，引來2網友參與評論，甚至痛批林姓副教授是「教育界的害蟲」，林提告後，台北地檢署調查認為闆娘和2網友並無妨害林名譽的真實惡意，處分不起訴3人。

▲林姓副教授的負評在網路上引起討論。（圖／翻攝Dcard）

這起消費糾紛發生在2018年9月20日，林姓副教授和友人約在學校附近的熱門早午餐店用午餐，當時排在第5順位的林，發現店內有空桌，希望能入座，老闆娘回覆該桌客人正去上廁所，林認為廁所沒有人，質疑老闆娘說謊，雙方發生激烈爭執。

林和友人最後沒有用餐，當天晚上就上臉書公開貼文「不推薦」，直指老闆娘「服務太囂張，說謊，被客人拆穿謊言，惱羞成怒」，林並上餐廳的臉書粉專po文，「如果有人再跟我約這家店，我寧願餓肚子。因為…親身經歷這過程，讓我噁心到現在」、「我從未吃過這家，無怨無仇」、「服務再爛、再不健康、即使吃了對身體不好，因為沒有立即性危險，學生寧願被羞辱，也會排隊吃欸」。相關文章很快就被轉貼到Dcard論壇引起熱議。

▲早午餐店何姓老闆娘也在粉專上親自解釋說明與林副教授爭執的事發經過。（圖／翻攝餐廳臉書粉專）

2天後，何姓老闆娘上《爆料公社》反擊，擔心林「動用自己資深媒體工作者的人脈，要在業界毀(誹)謗我們，讓我們無法容身於大學」，接著就有網友自稱在場學生，說明目擊經過「當下直覺(林)很奧客」，盧姓網友發文批林「當到副教授，就能用自己的話語權逼人臣服？」徐姓網友更是直接上林的個人粉專罵「教育界的害蟲」、「不知羞恥」、「做賊的喊捉賊」。

林控告何姓老闆娘和盧姓、徐姓2網友分別涉犯加重誹謗與公然侮辱等罪，但檢察官調查，事發餐廳就在大學附近商圈內，對學校師生而言，攸關公眾利益，而林在該校任教，在餐廳排隊候位的言行舉止，動見觀瞻，自屬可受公評之事。

▲林姓副教授對餐廳負評不斷。（圖／翻攝Dcard）

而老闆娘解釋事發經過時，並未點名當事人的姓名、學院、系所，且事發後，也確實有電視台曾做成「『被店家羞辱』店家有話要說」的報導，只是報導1天後，就被以造成當事人不要困擾等理由下架，可證明老闆娘確實有理由擔心未來遭媒體工作者的影響力，導致無法在大學商圈生存。

至於網友用害蟲等激烈言詞表達閱讀相關網文後，對於林為人師表卻動輒惡言相向，對這起事關公眾的消費糾紛發表個人情緒、意見，並非針對林姓副教授辱罵，因此3名被告都不起訴。

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