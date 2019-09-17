工研院鏈結創新科技與荷蘭先進科技課程　為產業挹注新能量

▲為加速提升國內製造業研發能量，工研院將於9月底推出「工研院技術能量x荷蘭先進機電系統整合」課程。（圖／工研院提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

工業4.0是目前先進製造產業的重要趨勢，智慧機電系統整合更是自動化的基本核心技術。為加速提升國內製造業研發能量，工研院將於9月底推出「工研院技術能量x荷蘭先進機電系統整合」課程，將國外先進技術與思維，轉化為國內訓練課程，為國內製造業提供最新國際智慧機械技術科技發展方向，加速培育高精度智慧製造系統人才。

工研院產業學院執行長周怡君表示，近年來政府積極推動智慧機械產業，加速業界導入自動化、數位化及智慧化。根據經濟部工業局2019-2021年智慧機械產業專業人才需求推估調查，在智慧機械與智慧製造的趨勢下，78%的智慧機械業者認為機電整合工程師是未來三年最需要的人才。由於工研院是推升產業升級的重要策略夥伴，此次課程便是對準產業人才的職能需求，以荷蘭Mechatronics Academy機電系統整合學程培訓專業種子教師，並結合工研院深厚的研發能量，讓國外先進技術思維更符合國內需求，幫助企業培育智慧機電系統整合與設計專才。

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▲「工研院技術能量x荷蘭先進機電系統整合」系列課程未來能應用於工具機、電機、電磁、電源、自動控制、航太、光電等及工業自動化等領域。

周怡君強調，工研院自2016年引進荷蘭Mechatronics Academy「先進機電系統整合學程」至今，除工研院各級計畫主持人之外，更有美商半導體設備大廠、世界前三大之滾珠螺桿製造商報名參加，頗受好評。工研院內部也已成功培育多位具備荷蘭DSPE-CPE program及歐洲euspen-ECP2 program雙國際認證的技術專家，此次課程，即是由這些專家，結合國際級的方法及本土的案例經驗擴散所學知識，強化業界跨領域整合能力，讓產業人才能以最有效率的方式習得先進思維與技術，進而促進產業邁向智能化。

「工研院技術能量x荷蘭先進機電系統整合」系列課程共分為幾個主題，包含「人機協同作業之趨勢解析與技術探討」、「影像處理與機器視覺系統案例實作」、「Rapid Prototype嵌入式控制設計與機電整合」、「精密量測技術與控制設計課程」、「機器人適應性控制器設計」等，期藉由課程學習幫助研發人員跨越研發技術的瓶頸，未來能應用於工具機、電機、電磁、電源、自動控制、航太、光電等及工業自動化等領域。歡迎從事機械、電機或相關工程師踴躍報名參加，相關資訊請洽產業學院黃小姐03-5912892、羅小姐03-5918319、報名網址。

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