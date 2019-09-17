不堪虧損！北捷檢討優惠方案　8折優惠最快年底取消

▲北市府擬取消電子票證搭乘捷運的8折優惠。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

日前台北捷運傳出將取消8折優惠，17日北捷至市議會進行工作報告時，證實為了維持運轉穩定及考慮未來財務的永續性，正研議票價調整方案，接著日後將「調整檢討運價」，讓搭乘次數愈多、忠誠度愈高的旅客享有更多優惠，但對搭乘次數少的人或是外國觀光客，則無需給予優惠。北捷強調，將在年底前完成調整，送交北市府核定。

台北捷運每天有超過200萬人次搭乘，單程最低票價20元，過去為了提高民眾持電子票證搭乘的意願，推出民眾持悠遊卡等電子票證可打8折的優惠，等於單趟票價最低只要16元。但通車至今23年，運輸票務本業卻持續虧損，近來本業虧損年年超過10億，全賴業外收入彌補。

北捷公司總經理顏邦傑表示，北捷的運輸本業還是虧損，去年虧損13億元，今年前4個月也虧損了4億多，今年預計虧損也將達到13億，必須靠業外收入達到財務平衡。顏強調，過去的優惠政策必須進行檢討，「不可能搭100次的旅客與搭1次的旅客享有相同的優惠」，未來要優惠忠誠度高的旅客，搭乘趟次愈多與消費金額愈高的旅客，享有的優惠折扣愈多

對於票價調整，交通委員會議員秦慧珠表示，捷運公司刻意稱「調整票價」，但事實上就是取消8折優惠，質疑不敢對外承認只是因怕被罵。徐弘庭則說，只要調整8折優惠，民眾的成本一定會變高

對於議員質疑，北捷總經理顏邦傑回應，旅客的成本也不一定會變更高，如果搭乘愈多就有更多優惠，但對很少搭乘的旅客或觀光客就不需要有任何優惠。