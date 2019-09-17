發票領獎請注意！7、8月期若中4000元先別急　等12月領可省稅800元

▲7、8月期統一發票中四獎的民眾先別急著兌領。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

小確幸一波又一波！7、8月期統一發票即將在9月25日開獎，財政部臉書今(17)日提醒民眾，12月1日起彩券、統一發票課稅門檻從2,000元提高到5,000元。其中，最先受惠的就是7、8月期的統一發票，如果中了四獎，也就是獎金4,000元的民眾，先別急著兌獎，等到12月之後就可以省下800元的稅金。

財政部日前宣布，9、10月期統一發票增開六獎，增加94萬個中獎機會，以及增開40萬組500元雲端專屬獎外，財政部臉書今日發文提醒另一波小確幸，文中提到「你買過公益彩券或運動彩券嗎？你最期待每次統一發票開獎嗎？過去，政府辦理的彩券中獎獎金，超過2,000元，必須依規定按20%的稅款，但是財政部預計今年的12月1日起將免稅門檻從2,000元提高到5,000元！」

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財政部小編特別提醒，108年7、8月期統一發票如果中了四獎4000元特別留意，兌獎期間是108年10月6日到109年1月6日，中四獎雖然開心、兌獎的心情蠢蠢欲動，但是先別急著吃棉花糖，12月1日後再領獎可達免稅門檻，省下800元啊。財政部臉書說，不只加強宣導配套措施都準備好了，保障權益也請大家告訴大家。

▼政府辦的獎券課稅門檻從2000元提高到5000元。（圖／翻攝財政部臉書）

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