iPhone擴大在印度生產　蘋果攜手鴻海投資10億美元

▲iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

記者姚惠茹／綜合外電報導

蘋果（Apple）進入iPhone出貨潮，根據印度媒體引述官方消息，蘋果將透過主要代工廠鴻海在印度投資10億美元，擴大在印度製造生產iPhone，主要就是為了正值中美貿易戰，尋找中國大陸以外的生產製造據點。

根據報導內容，鴻海作為全球代工龍頭，也是蘋果最大的生產合作夥伴，針對蘋果有意在印度投資10億美元，最有可能透過鴻海擴大投資力道，因為鴻海在印度清奈（Chennai）的工廠就是用來為蘋果製造生產因應全球市場的產品，而且鴻海旗下眾多零組件供應商也規劃在當地設廠。

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鴻海最初在印度生產的蘋果產品僅供當地銷售，但是受到中美貿易戰的影響，蘋果已經從7月開始向其他國家出口印度生產的蘋果產品，並計劃進一步擴大規模，藉此規避20％的進口關稅，因為像印度一樣手機仍在快速成長的市場並不多，因此成為蘋果選擇印度的關鍵要素。

根據蘋果公布的供應鏈廠商名單，蘋果產品製造生產的據點除了中國大陸之外，包括巴西聖保羅和美國德州Fort Worth、越南北江、台灣台南，以及南印度的坦米爾那都省，這次擴大印度投資規模，蘋果希望將供應鏈多元化，目標是在未來幾年內將中國大陸以外的產量提高15％至30％。