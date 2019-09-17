業務員離職「保單變孤兒」先哭了！專家曝光4招自救法：不要衝動解約

▲保險業務員離職了，到底怎麼辦。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

多數民眾因為人情的關係，向身邊的同學或親戚購買保單，豈料對方過沒多久就離職，手上的保險商品頓時變成「孤兒」，身為保戶卻找不到業務服務員。面對「孤兒保單」的窘境，到底該怎麼處理才好呢？錠嵂保險經紀人提供3個方法，教民眾如何解決「孤兒保單」。

「孤兒保單」的意思是，原本銷售該保單的業務員已經離職，也沒有安排後續接管服務，導致保單猶如孤兒一樣。雖然保戶仍然繳交保費，但若發生保險事故而產生相關理賠事宜時，就會不知道該找誰求助。為此，錠嵂保經表示，面對保單無人接管的局面時，可以試試自救方法。

方法一：不滿意接手人員，可向保險公司要求更換業務

錠嵂保經表示，如果業務員離職，保險公司通常會指派該員的直屬主管接手。很多時候並不是保單沒人服務，只是每家公司做法不一，這些內部事情也不會透明化，再加上業務員沒有先打個招呼，導致保戶以為保單從此成了孤兒。

民眾若對於新接手的業務員感到不滿意，也可以直接去電向總公司反映。總公司為了不讓保戶流失，通常會盡量派遣保戶居住地區裡，服務口碑較好的同仁前往接手。所以，民眾若對保險商品和服務有任何不滿意，可以主動反映一次，就有可能遇到不錯的服務人選。

▲保單相關內容，仍需要專業的業務員服務與協助。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

方法二：詢問身邊做保險業務的朋友

錠嵂保經表示，大家身邊應該都有做保險的朋友，直接詢問他們可否接手服務，通常都會樂意點頭。不過，市場上有著滿多間保險公司，如果對某公司的保單情有獨鍾，也必須要朋友剛好就是該間保險公司業務員或是保經代業務。

因此，民眾若手上有眾多公司的「罐頭保單」，建議直接詢問保經公司業務員的朋友，能否針對這些保單來服務。保經公司業務員通常只要查詢一下公司系統就能知道，比自己處理一堆不同公司的保單來得有效率。

錠嵂保經認為，詢問朋友的好處在於「朋友做得穩不穩定？」「事業經營得如何？」「口碑大概怎樣？」這些資訊多少會知道一些，因此較不會把保單交給朋友接手後，出現朋友轉換跑道、離開業界的狀況。

不過，透過朋友處理也有一些缺點，那就是「人情包袱」。錠嵂保經表示，最典型的狀況就是，想汰換或解約不需要的保單時，卻往往看在朋友的面子上，繼續花錢投保。若執意不保，又擔心朋友抱怨，私情與公事混在一起，左右為難。因此挑人選時，還是得找理性好溝通、不會用人情作為推銷手段的朋友。

▲民眾別一時賭氣，隨意解約或將保單置之不理。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

方法三：求助保險公司的客服人員

錠嵂保經表示，如果是平常不喜歡與業務員有太多往來、等簽約或理賠時再有人從旁協助的民眾，或許可以求助保險公司的客服人員。保單所屬公司的客服人員本應協助保戶處理問題，如果是關於簽約或理賠的流程，都可以用寄送的方式，保戶不一定要親自跑到保險公司。

需要注意的是，若找一般保險公司的客服，對方無法回答自己公司以外的保單問題；而如果是找保經公司的客服人員，可能也不會像業務員那般精通每家保單內容，因此，面對這種狀況，最好的方法是民眾本身也要懂些保險、熟悉保單條款，才能維護自己權益，至少不會在爭取理賠時，不知道自己能否理賠。

方法四：直接聯繫保險服務平台

如果以上方法仍有顧慮或嫌麻煩，那麼也可以上網尋找「買保險」或「MY83」、「好險網」等較知名的保險資訊平台。錠嵂保經表示，無論是一般保險公司或保經代的客戶，有任何問題都可以主動聯繫平均資歷5年以上的業務團隊，除了擁有專業知識與豐富的經驗，如果需要諮詢或「保單健診」也可以填表討論，但別一時賭氣，隨意解約或將保單置之不理，影響自身權益。