三重警加強告發「占用身障停車格」　6天開32張罰單

▲三重警針對占用身心障礙停車格加強取締。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重警分局為維護居民通行空間，提供無障礙、舒適步行環境，11日至16日中秋連續假期期間，擴大於轄內「避難弱勢場所」執行「機車退出騎樓專案」，並針對違規停放於身心障礙停車格之車輛加強告發及拖吊，減少車輛違規停放情形，共計開出32張罰單，以保障弱勢團體及身心殘障者停車之權益。

新北市政府交通局就各行政區重要路段及避難弱勢場所，已有公告實施機車退出騎樓及騎樓整平，目前三重區計有重要路段6處（中正北路、中正南路、正義北路等）、避難弱勢場所9處（聖心兒童發展中心、芯宥護理之家、中興護理之家、靜園老人養護中心、大安老人養護中心、祐安老人養護中心、豐禾老人養護中心、私立子禕托嬰中心及幸福護理之家）。

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三重警分局108年11日至16日擴大針對轄內「避難弱勢場所」、殘障專用車位違規加強執法，在中秋連假期間計舉發違規佔用殘障停車格32件、拖吊佔用殘障停車格15件，保障弱勢民眾權益。

警方呼籲用路人切勿貪圖一時方便將車輛停放於騎樓及身心障礙停車格，致影響弱勢者及身心障礙者之權益，警方將持續針對上述路段加強執法及拖吊，以還給民眾優質、舒適的人行空間及良好的停車秩序。

▼重要路段及避難弱勢場所騎樓清空。（圖／記者陳豐德翻攝）

