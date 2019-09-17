呂秀蓮心靈脫黨：還很愛民進黨　捨不得交回黨證

▲呂秀蓮前往中選會登記領表參選2020總統。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

喜樂島聯盟推薦前副總統呂秀蓮參選2020總統選舉，儘管先前已宣告離開民進黨，但尚未退黨。對於如今參選，是否會受到民進黨黨紀處分？呂秀蓮17日說，她是心靈脫黨，「我還很愛民進黨，我捨不得我擁有的黨證交回去」。

呂秀蓮在去年民進黨台北市長初選期間，宣布「離開」民進黨，但是最終沒有進行退黨程序。對於她如今投入選戰，民進黨台北市黨部主委陳正德表示，勢必會祭出黨紀開除，五年內不得再入黨。

對於黨籍的問題，呂秀蓮說，一張票、一顆心，人民作主的時候，有人捐給你很多錢，但在票匭投給別人，那顆心也不會屬於你，「我很早宣布，民進黨已經不是當年的民進黨，所以我心靈脫黨，因為我還很愛民進黨，我捨不得我擁有的黨證交回去」。

呂秀蓮說，程序都不重要，她可以不傷害民進黨，期待總統蔡英文在她宣布參選後，把執政以來，應該興革檢討的，反省改進，希望這三個月不要太輕鬆，不要到處撿槍炮。

呂秀蓮說，感謝很多不同黨的朋友，剛剛講的是肺腑之言，她要告訴大家，不要在傳統思維打轉內耗，要開創台灣4.0，要有新思維，希望可以有新作為，還有100天來聊點不同的事情吧。

▲呂秀蓮前往中選會登記領表參選2020總統。（圖／記者林敬旻攝）

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