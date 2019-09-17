台灣斷交關鍵在兩岸　馬英九批蔡英文：執迷不悟不知檢討

▲馬英九。（資料照／記者季相儒攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

索羅門群島16日與我國斷交與中國大陸建交，總統蔡英文親自舉辦記者會對外宣布，並強調「台灣不會和中國競逐金錢外交」。對此，前總統馬英九17日在臉書表示「斷交關鍵在兩岸」，並批評蔡英文「執迷不悟不知檢討。」

馬英九表示，自己去過索羅門群島兩次，留下許多難忘的回憶，聽聞斷交消息後，令他一夜難眠，百感交集；他說，蔡總統9月9日才接見索國外長，7天後就斷交，現在我國邦交國只剩16國，蔡總統執政3年4個月，丟了6國，已追平前總統陳水扁8年斷交6國的紀錄。

馬英九指出，這次斷交，美國副總統、國務卿都出面勸阻索國，盛情可感，但都徒勞無功，因為問題的關鍵在兩岸關係根本性出了問題，美國也幫不上忙。

馬英九認為，兩岸沒有「九二共識」，就沒有「外交休兵」，就很難挽回邦交國變心，他提到自己執政8年，失去1個甘比亞，是甘國領導人的問題，不是中共挖角，靠的就是「九二共識」所建立的兩岸互信。

馬英九向蔡英文喊話，如果還是執迷不悟，只知譴責大陸，不知檢討自己，未來只有頂著「斷交總統」之名，走入歷史了。

外交部16日晚間證實，索羅門群島確定成為總統蔡英文2016年上任至今，斷交的第6個邦交國。回顧之前斷交的5個邦交國，斷交原因幾乎都是中國鉅額金援，而2018年則是台灣斷交最多的一年。目前台灣只剩下16個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的古里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼（史瓦濟蘭），拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

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