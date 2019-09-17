讓孩子營養午餐吃魚！「小魚貓」要前進30所國小傳授美味食譜

▲漁業署將在全台30所國小巡迴辦理食魚文化講座。（圖／漁業署提供）

記者許展溢／台北報導

為推廣食魚文化，漁業署今（17日）表示，協助地方政府或產業團體舉辦地產地消及漁業體驗活動，更在超市通路、社區教室等舉辦料理教室，另外，重視孩童時期正確食魚觀念的養成，今年將在全台30所國小巡迴辦理「2019鱻旅奇緣-食魚‧食課」食魚文化推廣講座。

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▲食魚文化校園講座透過行動劇及互動活動傳達給學童國產魚類知識。（圖／漁業署提供）

漁業署說明，2019食魚文化校園講座透過行動劇及互動活動傳達給學童國產魚類知識，透過食魚代言人「小魚貓」導引學童認識國產水產、如何選魚、鼓勵食用當季當地漁產品等，也邀請中餐及藍帶證照的知名主廚以國產虱目魚排研發適合國小午餐的美味料理，讓學校可以參考食譜，料理出適合學童食用的當令國產虱目魚料理。

▲食魚代言人「小魚貓」導引學童認識國產水產、如何選魚。（圖／漁業署提供）

農委會副主委陳添壽表示，推廣活動是第3年，食魚文化是食農教育的一部分，相關經費由養殖基金會負責，約1、2百萬元，營養午餐經費中央從每年9億多，今年增加到12億元，鼓勵各校營養午餐食材用「3章1Q認證」，尤其學校較少有魚類食材，因此希望全台3千多所學校都能採用各漁產品。至於偏鄉學校經費可能有限，陳添壽強調，農委會都會和地方政府及教育單位協助。

漁業署指出，學校午餐食材不僅從源頭把關農產品衛生安全，在要求生產溯源下，努力推動驗證標章扮演學校午餐食材的守門員，所以漁業署輔導全國漁會等推廣國產鮮魚食材供應國小午餐。另外，全國漁會免費提供創新開發的虱目魚排，並由藍帶主廚研發料理，供應台北市士林、雙溪、溪山、士東、福林等5所國小約2600名學童加菜品嚐，料理食譜將同步分享給全台國小。

漁業署也提，此活動目的除建立學童有關漁業的基礎認知，更希望藉由學童將所學知識與家人分享，進一步帶動食魚文化在每一個家庭中擴散，並鼓勵學校午餐及家庭餐桌多多選用優質國產魚類。

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