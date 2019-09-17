20米「三峽水怪」被捕了！　真身曝光後....網諷：應該拍成《走近科學》系列

▲ 網友日前拍到三峽水怪在水中優游 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

實習記者許祐誠／綜合報導

近日網路上流傳的「三峽水怪」於17日被捕上岸了！日前有許多人猜測水怪可能是魚類或是巨型蚺，熱議程度也讓專家出面解釋，水怪也許只是浮在水面上的黑色塑膠袋。為了確認水怪身分，安徽省池州市長江汽車輪渡管理的周所長和工作人員親自進行打撈作業，曝光水怪的真面目！

根據《網易》報導，周所長和工作人員於17日當天打撈作業，並於10點30成功捕捉到「水怪」，結果拖上岸之後發現，原來只是一條長約20米的造船廠廢棄氣囊，材質為橡皮，目前被放置在碼頭，準備被當作廢棄物處理。周所長推測，該皮囊應該來自長江上游。

▼ 三峽水怪真身。（圖／翻攝自網易新聞）

三峽水怪真實身分被曝光後，有網友紛紛表示不意外，有網友甚至嘆息來不及開發成觀光區，「王教授：感覺像是蛇行動物或爬行動物」、「啪啪兩聲好響」、「還真希望有奇蹟發生呢」、「太快拆穿，應該要開發成觀光區，門票收50元」、「政府的5年精心計畫直接被揭穿了」、「可見網友多無聊」、 「生活太無聊，渴望出現奇蹟」。

此外，許多網友歪樓表示，這次水怪事件沒有拍成大陸知名的科普電視節目《走進科學》太可惜，「不拍成《走進科學》上中下，可惜了」、「此事影響較大，分三集不夠，建議分季，每季30級來分析」、「有一期走近科學欄目，電筆測試屋裡到處帶電，最後結論是電筆壞了，還有一期節目燈泡有時候自己亮了，45分鐘節目結尾是，拉線開關的彈片鬆動了」、「還有一期，小村莊里面半夜總是聽見哭聲，上中下聯播喲，沸沸揚揚的，結果是後面有戶人家生了寶寶。」