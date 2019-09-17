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機捷違停檢舉達人一次舉發上百件　成單率「幾乎百分之百」

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▲桃園機場捷運A11站（坑口站）違停嚴重，常有正義魔人狂檢舉違停。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場捷運A11站（坑口站）違停嚴重，常有檢舉達人狂檢舉違停。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場捷運開通以來，其中A11（坑口站）是違規停車問題遭檢舉最多的一站，警方常接獲「檢舉達人」檢舉違停，且一次檢舉就是上百輛汽機車，不少違停民眾一次可能接獲好幾張不同日期罰單，警方呼籲，停車場就在數十公尺外，不要因為貪圖方便而成為被告發對象。

根據警方統計，今年元旦起至9月間，機捷坑口站累積608件違停案件，其中檢舉與員警開單各佔5成，其中有近2成民眾收到紅單後會提出申訴，多半是占用人行道違停案例最多；蘆竹警分局指出，坑口站附近機車違停人行道檢舉案確實不少，車主多因不清楚自己違停，有時候一次遭檢舉數件，因違規事實明確，檢舉成單率幾乎百分之百，民眾事後提出申訴多數無法撤銷。

▲桃園機場捷運A11站（坑口站）違停嚴重，警呼籲停車場就在10公尺外，不要貪圖方便卻遭開單告發得不償失。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場捷運A11站（坑口站）違停嚴重，警呼籲停車場就在10公尺外，不要貪圖方便卻遭開單告發得不償失。（圖／記者沈繼昌攝）

坑口站旁有桃捷公司委外經營的收費停車場，總計35席汽車格、178席機車格，汽車每天上午6時至晚上11點59分，每小時收費20元，轉乘優惠每小時15元，凌晨零時至清晨6時每小時10元；機車每次20元，超過凌晨零點則重新起算20元，另提供鄰近住戶每月300元月租與每季850元優惠停車措施。

桃捷公司表示，距離坑口站僅數十公尺處的收費停車場，汽車平均使用狀況僅2成、機車平均每日使用狀況則有8成，仍有足夠停車位置可供民眾使用，呼籲民眾勿貪圖方便違停，以免被開單或被拖吊得不償失，警方為遏止違停問題，在捷運站週邊張貼多張告示牌，提醒民眾「人行道禁止臨時停放車輛，違者將舉發、拖吊」，員警將會加強取締，違停者將面臨600元罰鍰處分。

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