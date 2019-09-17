沒錢補票！螢光背心男爆打列車長...再奪手機猛摔地　她見這幕嚇壞：手狂抖

記者戴若涵／綜合報導

列車上再傳毆人事件！17日上午台鐵317次台中開往台東的自強號，列車快到新營時，一名穿著螢光條背心的中年男子，因不滿需補票，竟出手毆打列車長，還怒摔東西。列車長拿起手機要錄影蒐證，還被對方一把奪下狠摔地面。車廂內乘客全嚇壞，紛紛走避！

▲371次自強號列車上一名男子遭到查票沒錢補票，摔東西打列車長。（圖／翻攝爆料公社二社）

人就坐在暴走男子後方的女網友被眼前這一幕嚇到手抖，隨後將畫面PO上臉書社團「爆料公社二社」，直呼「驚魂未定」！表示目前警方已到場處理，並將男子請下車，提醒網友們「不管在哪裡，都要注意身邊的人」！

不少網友看到PO文後紛紛回覆，「誇張！一定要抓起來關」、「旁邊的人怎麼沒有人幫列車長啊」、「旁觀者還是看熱鬧嗎，上次殺警案沒學乖嗎，為何車站還是沒注意到無票不能進站？」、「這種行為絕對不能姑息，支持列車長提告！！」。

台鐵列車上並非第一次發生這類事件，回顧7月3日晚間，一名鄭姓男子搭乘台鐵自強號152次列車，因沒有買票被發現，與列車長發生糾紛。25歲鐵路警察李承翰獲報後到場處理，沒想到鄭男竟持刀猛捅李承翰的左上腹，導致他當場血濺車廂，而李承翰雖身負重傷，仍奮力箝制鄭男雙手，雖經緊急送醫輸血1萬8千cc搶救，仍不幸殞命，引發外界關注。

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