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全球限量「薯條T、短褲」！麥當勞歡慶「國際歡樂送日」免費送鐵粉

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▲▼麥當勞歡慶「國際歡樂送日」免費送鐵粉 。（圖／業者提供）

▲麥當勞送全球限量「宅在家歡樂好禮」。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

鐵粉注意！為歡慶9月19日為「國際歡樂送日」，麥當勞特別推出全球限量的「宅在家歡樂好禮」，而且只送不賣，身為歡樂送的忠實鐵粉可別錯過。

自2008年至今，「麥當勞歡樂送」已上線超過10年，為全台灣第一個提供24小時餐飲外送服務的業者，目前約有3000名外送服務員。根據內部統計，麥當勞歡樂送近4成訂單發生在晚間時段。

麥當勞指出，歡慶「國際歡樂送日」來臨，特別推出全球限量的「宅在家歡樂好禮」，包括「大麥克薯條歡樂襪」、「薯於你帽T」、「好堡暖心毯」、「宅在家薯條T」及「經典吃貨短褲」等。

自即日起至18日止，消費者凡至台灣麥當勞臉書粉絲專頁參加「歡樂送鐵粉大挑戰」，回答歡樂送相關問題，就有機會抽中「宅在家歡樂好禮」的其中一款。

此外，「國際歡樂送日」當天再加碼，只要在台灣麥當勞臉書粉絲專頁貼文下留言，分享宅在家享受麥當勞美食的照片，就有機會直接抽到「宅在家歡樂組」。

至於肯德基則長期推出99超雞省套餐組合，為小資族荷包把關。其品項除了有「八塊上校雞塊」、「上校經典脆雞堡」外，也把新品「泡菜起司脆雞捲」加入陣容中，不到百元價格就能吃到泡菜起司脆雞捲，以及香酥脆薯與中杯飲品，CP值相當高。

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