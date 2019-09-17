台中滯日婦「昏迷51天」清醒！與夫對望淚流不停：感謝社會大眾

▲台中滯日婦清醒，與楊姓丈夫對望時忍不住流下淚水。（圖／楊先生提供，下同）

記者陳玉／台中報導

台中張姓婦人今年7月間前往日本代購，卻因腦血管瘤破裂昏迷，積欠上千萬醫藥費滯日，在各界協助下7日張婦順利返台，昏迷51天後，16日她終於清醒，在旁陪伴的楊姓丈夫看著妻子時也忍不住激動淚水，一字一句訴說是怎麼將她帶回台灣，及接受許多人幫助，她聽聞後也流下淚，目前張婦狀況穩定，楊男也相當感謝社會上無數善心人士協助，讓他們度過這次難關。

家住豐原的張婦從事代購工作，7月間獨自前往日本藥妝店採買時，突然昏倒送醫，醫院發現她因腦血管瘤破裂緊急開刀，隔日又發現，她有腦積水進而二度開刀，最後雖撿回一命，但累積上千萬的龐大醫療費用，家屬無力支付，只能返台向中市府、各單位求助。

▲張婦狀況穩定，但經檢查發現有兩顆新腦動脈血管瘤需待處理。

張婦丈夫楊男表示，他從事機械五金貿易，近年因同業競爭和中美貿易戰，生意影響很大。妻子7月想賺錢貼補家用，利用飛航累積里程點數前往日本代購商品，卻因為腦動脈血管瘤破裂昏倒。

楊男說，妻子上千萬的醫療費，由中市府救濟專戶募得120萬元，妻子戶頭有近10萬元，加上親友資助及他變賣車子、手錶等湊了約7百萬元，當作日本醫院的醫療費和保證金，取得對方同意可讓妻子先返台，餘款在用分期結清，另有南山人壽陳姓保險員主動協助，由總公司支付70多萬返家費用，終於讓張在7日順利返台接受治療。

楊男指出，妻子目前插管、四肢無法動彈，日前經台中榮總檢查，也新發現兩顆腦動脈血管瘤需待處理，但昨天妻子終於醒了，能有意識地聽見家人言語，非常感謝社會上伸出援手的善心人士，讓他們可以度過這次難關。