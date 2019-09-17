背心男拒補票拿安全帽狠砸列車長！台鐵：乘客有癲癇

▲自強號列車乘客不願配合補票對車長動粗。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）



記者蕭筠／台北報導

列車長又被毆！臉書社團「爆料公社二社」今（17）日流出一段影片，一名身穿黑衣、橘色反光背心的中年男子，疑似因不滿列車長要求補票，竟在車廂中大聲咆哮，甚至用手中的安全帽狠砸列車長，暴力行徑讓一旁民眾全看傻，影片曝光後也讓網友掀戰。對此，台鐵局回應，該乘客疑似癲癇症狀，通知路警處理後已幫忙送醫。

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▲列車長遭乘客拿安全帽狠砸。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）



一名女網友在爆料公社二社發文表示，今搭乘台鐵自強號列車遇上乘客毆打列車長事件，據悉，該名乘客是因列車長要求補票卻稱沒錢，最後竟反動怒，於車廂中不停的大聲咆哮，搶奪列車長手機、對講機怒往地上摔，期間甚至拿起手上的安全帽直接砸向列車長，列車長則不停勸說對方不要在動粗，影片中還可以看見一旁旅客面露驚慌，不知該如何處理，原PO則透露後有路警出面處理將該名乘客請下車，事件才安全落幕。

對此，台鐵表示今（17）日371次自強號列車於8時01分早2分至嘉義站時，車上一名男性旅客拒絕補票，後交由路警到場協助處理，據了解，該名旅客疑似有癲癇症狀，經通知救護車到場後於8時18分送醫，該車次8時06分晚1分開車。

影片曝光後，部分網友怒罵「這車箱看戲的全部該死」、「一起幫忙很難嗎？雖然我也對現在的人很心寒」、「一旁看戲的真的好多，沒人出手相救這就是人生百態」。



也有人反駁「不幫忙不是在看戲，你怎麼知道他是不是神經病，突然會拿刀出來傷人，至少有錄影存證，讓警察來處理」、「不是旁邊不幫忙，而是台灣法律注重人權而導致人人冷漠吧」、「現在社會的是非黑白與公平正義，已模糊不清，誰敢出頭」。